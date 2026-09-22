मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की जिंदगी है बेहद खास

'बिग बॉस 20' में रीति तिवारी कौन हैं? मनोज तिवारी की बेटी का जानें पूरा सफर

लेखन अंशिका शुक्ला 11:25 pm Sep 22, 202611:25 pm

क्या है खबर?

रीति तिवारी ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया है। भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अब तक अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा। रीति संगीत, कारोबार और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रही हैं। हालांकि, 'बिग बॉस 20' में एंट्री के बाद वह पहली बार बड़े स्तर पर दर्शकों के बीच चर्चा में आई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं रीति कौन हैं।