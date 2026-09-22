'बिग बॉस 20' में रीति तिवारी कौन हैं? मनोज तिवारी की बेटी का जानें पूरा सफर
क्या है खबर?
रीति तिवारी ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया है। भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अब तक अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा। रीति संगीत, कारोबार और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रही हैं। हालांकि, 'बिग बॉस 20' में एंट्री के बाद वह पहली बार बड़े स्तर पर दर्शकों के बीच चर्चा में आई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं रीति कौन हैं।
पहचान
कौन हैं रीति ?
रीति का जन्म 23 जून, 2001 को मुंबई में हुआ था। वह भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता मनोज की पहली पत्नी रानी तिवारी से हुई सबसे बड़ी बेटी हैं। उनके माता-पिता 2011 में अलग हो गए थे।
रीति ने अपना अधिकतर बचपन मां के साथ बिताया, लेकिन पिता और उनके परिवार से भी उनका करीबी रिश्ता रहा। उन्होंने मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल से पढ़ाई की। उन्हें लेखन, संगीत और कला में खास रुचि है।
करियर
रीति ने ली है इस चीज की शिक्षा
रीति ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है और वह गिटार बजाने में भी माहिर हैं। वह गायिका होने के साथ-साथ संगीतकार, निर्माता और उद्यमी के तौर पर भी काम कर रही हैं।
उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स में 2020 में रिलीज हुआ रोमांटिक गाना 'चले आओ' शामिल है, जिसे उन्होंने पलाश मुच्छल के साथ तैयार किया था।
इसके म्यूजिक वीडियो में नंदीश संधू और चार्ली चौहान नजर आए थे। इंस्टाग्राम ने भी रीति की लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की।