'बिग बॉस 20' के दमदार खिलाड़ी

'बिग बॉस 20' के दमदार प्रतियोगी, जो अपने धाकड़ खेल से अकेले चला रहे पूरा शो

लेखन ज्योति सिंह 06:32 pm Sep 15, 202606:32 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में भर-भरकर ड्रामा, तकरार और अप्रत्याशित पल देखने को मिल रहे हैं। शो शुरू हुए सिर्फ एक हफ्ता बीता है और घरवालों ने अपनी अलग-अलग पहचान बना ली है। कुछ प्रतियोगी ऐसे हैं, जो अपनी ही छत्रछाया से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। कुछ ऐसे प्रतियोगी भी हैं, जो अपनी मजबूत उपस्थिति और धाकड़ गेम की बदौलत पूरा शो चला रहे हैं। ऐसे ही 7 दमदार प्रतियोगी पर डालिए एक नजर।