न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की महिला और दोस्त की ट्रेन की चपेट में आकर मौत

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) ने बताया कि न्यू जर्सी के डेटन की मलाइका और सायरेविल के नवम कौल स्प्रिंग स्ट्रीट सबवे स्टेशन पर थे, तभी सुबह करीब 3:15 बजे दक्षिण की ओर जा रही नंबर 4 ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी।

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाइका हंसती हुई नवम को अपनी ओर खींचती हुई दिखाई दे रही है, तभी सबवे स्टेशन पर आती हुई ट्रेन दोनों को कुचल देती है।