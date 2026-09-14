काजी तौकीर ने बांधे अरिजीत सिंह की तारीफों के पुल

'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर को याद आए अरिजीत सिंह, तारीफ में कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 02:36 pm Sep 14, 202602:36 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में गायक काजी तौकीर सबसे चहकने वाले प्रतियोगी बनकर उभरे हैं। 'वीकेंड का वार' में खुद सलमान खान ने खुद उनकी जमकर तारीफ की और अन्य प्रतियोगियों ने उन्हें घर का सुपरस्टार तक बताया। हाल ही में, पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ने काजी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था और कहा था कि वह अपने दोस्त के लिए 'बिग बॉस' को देखेंगे। अब काजी ने अरिजीत को याद करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं।