'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर को याद आए अरिजीत सिंह, तारीफ में कही ये बात
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' में गायक काजी तौकीर सबसे चहकने वाले प्रतियोगी बनकर उभरे हैं। 'वीकेंड का वार' में खुद सलमान खान ने खुद उनकी जमकर तारीफ की और अन्य प्रतियोगियों ने उन्हें घर का सुपरस्टार तक बताया। हाल ही में, पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ने काजी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था और कहा था कि वह अपने दोस्त के लिए 'बिग बॉस' को देखेंगे। अब काजी ने अरिजीत को याद करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं।
तारीफ
काजी ने अरिजीत को बताया अपनी जान
हालिया एपिसोड में, काजी ने अरिजीत की तारीफ करते हुए घरवालों से कहा, "भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो मेरी जान है, मेरी जान है। उसका जोश तो कमाल का है। वो 8 घंटे तक नहीं थकता। वो सितार लेकर बैठ जाता है। शुरू करते ही उसे समय का कुछ पता नहीं चलता है। 7 घंटे, 6 घंटे, लगातार। उसी चीज में खोया हुआ है।"
काजी ने बताया कि उन्हें कपड़ों का शौक है, जबकि अरिजीत को उसका संगीत।
वापसी
लंबे समय बाद टीवी पर लौटे हैं काजी
कश्मीरी गायक को पहली बार 2005 में आए रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से पहचान मिली थी।
इसी शो में अरिजीत ने बतौर प्रतियोगी बनकर हिस्सा लिया था और यहीं से दोनों के बीच दोस्ती गहरी दोस्ती हुई। हालांकि, शो के विजेता काजी और रूपरेखा बनर्जी रहे थे।
लंबे समय के बाद, अब काजी ने 'बिग बॉस 20' के जरिए टीवी पर वापसी की है। आम जनता के साथ-साथ मशहूर हस्तियां भी शो में उनकी तारीफ करते दिख रहे हैं।