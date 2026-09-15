मेटा बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठाएगी बड़ा कदम

भारत में सख्ती के बाद मेटा तैयार, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की करेगी रिपोर्टिंग

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:13 am Sep 15, 202611:13 am

क्या है खबर?

मेटा भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने को तैयार हो गई है। यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए नुकसानदायक कंटेंट को लेकर जांच तेज कर रही है। अधिकारियों ने कंपनियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने को कहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।