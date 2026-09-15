CBI की FIR में सूरज पंचोली का नाम भी दर्ज

दिशा सालियान केस में नाम आने पर सूरज पंचोली बोले- अब बहुत हुआ, चुप नहीं रहूंगा

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Sep 15, 202611:14 am

क्या है खबर?

सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में सूरज पंचोली का नाम जोड़ा गया है। हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2020 में घटित इस घटनाक्रम की जांच के लिए 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें अभिनेता का नाम भी शामिल है। अब सूरज ने अपना नाम घसीटे जाने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। वह कभी सालियान से मिले तक नहीं हैं।