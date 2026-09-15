ओरेकल में फिर छंटनी शुरू

ओरेकल में फिर छंटनी शुरू, कर्मचारियों को सुबह मिली नौकरी जाने की ईमेल

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:14 am Sep 15, 202611:14 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी ओरेकल ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के कई कर्मचारियों ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया कि उन्हें आज सुबह नौकरी से निकालने की ईमेल मिली। ईमेल में कहा गया कि बड़े संगठनात्मक बदलाव के तहत उनके पद खत्म किए जा रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस नए दौर में कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।