'बिग बॉस 19' रचेगा इतिहास, टूटेंगे TRP के साथ-साथ 'बिग बॉस 13' के सारे रिकॉर्ड

' बिग बॉस ' अपने 19वें सीजन के साथ वापसी कर रहा है। सलमान खान नए सीजन के साथ टीवी पर लौट रहे हैं। शो से जुड़े अब तक ढेरों अपडेट्स सामने आ चुके हैं। बिग बॉस के फैंस के लिए तो यह शो एक त्योहार की तरह है, जिसका खुमार एक बार फिर प्रशंसकों पर चढ़ने वाला है। अब निर्माताओं ने दावा किया है कि 'बिग बॉस 19' इतना शानदार होगा कि लोग 'बिग बॉस 13' को भी भूल जाएंगे।

बयान COO ऋषि नेगी बोले- शो नहीं होता स्क्रिप्टेड हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में शो के प्रोडक्शन हाउस एंडेमोलशाइन और बनिजय एशिया के COO ऋषि नेगी ने कहा, "सोशल मीडिया पर हम ये कई सालों से देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि 'बिग बॉस' पक्षपाती या स्क्रिप्टेड है। हालांकि, ये शो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड है। इतने दिन चलने वाले शो को स्क्रिप्टेड नहीं किया जा सकता। बस हम प्रतियोगियों को टास्क देते हैं और सलमान खान फीडबैक देते हैं।"

भूमिका इस बार दर्शकों की भूमिका होगी अहम ऋषि कहते हैं, "शो में प्रतियोगी के दिखाए गए इमोशन उसके अपने होते हैं। इस बार दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा। दर्शकों की पसंद और वोटिंग के आधार पर ही प्रतियोगी को बाहर किया जाएगा, इसलिए इस साल हमने 'घरवालों की सरकार' थीम को चुना। इस थीम के तहत घर को संसद जैसा बनाया जाएगा और हर सदस्य को फैसलों पर अधिकार मिलेगा। दर्शकों को इस नए सेटअप में खूब मसाला, राजनीति और मनोरंजन देखने को मिलेगा।"

टास्क होंगे एक से बढ़कर एक धमाकेदार टास्क पिछले कुछ सीजन में टास्क की कमी दिखी थी। इस पर ऋषि बोले, "इस बार शो की टीम ऐसे टाास्क लेकर आई है, जो पहले कभी किसी सीजन में नहीं देखे गए। पूरी टीम ने शो की टास्क लिस्ट पर इस बार बड़ी मेहनत की है। इनका स्तर, शूट करने का तरीका और प्रभाव सबकुछ बहुत अलग होगा। टास्क के मामले में भी ये सीजन सबसे जुदा होगा। कुल मिलाकर इसमें टास्क से लेकर इमोशन और ड्रामा तक सब मिलेगा।"

उम्मीद अब तक का सबसे बेहतर सीजन होगा 'बिग बॉस 19' ऋषि ने ये साफ कर दिया है कि 'बिग बॉस 19' में इस बार भी उन्होंने प्रतियोगियों का चयन बड़ी सूझ-बझ से किया है। उनके मुताबिक 'बिग बॉस 13' की तरह नए नजरिए से कास्टिंग की गई है। सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के अलावा ऐसे प्रतियोगी चुने गए हैं, जिनकी मौजूदगी से 'बिग बॉस' का घर जीवंत हो उठेगा। ऋषि का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये सीजन अब तक का सबसे बेहतर सीजन साबित होगा।