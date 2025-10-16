'बिग बॉस 19': परिवार की चिट्ठी ने नम की घरवालों की आंखें, फूट-फूटकर रोए मृदुल तिवारी
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' अपने फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस शो ने देखते-देखते आधा सीजन पार कर लिया है। 8वें हफ्ते में 'बिग बॉस' ने घरवालों को एक खास तोहफा दिया है। दिवाली के खास मौके पर सभी प्रतियोगियों के परिवार की ओर से चिटि्ठयां आई हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद सभी घरवालों की आंखें नम हो गईं। आगामी एपिसोड के प्रोमो में प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी फूट-फूटकर रोते दिखे हैं।
चिट्ठी
कबूतर लाया घरवालों का संदेश
मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का प्रोमो जारी किया है, जिसकी शुरुआत हिट गाने 'चिट्ठी आई है' से होती है। सभी प्रतियोगी गार्डन एरिया में खड़े होते हैं, तभी बिग बॉस उन्हें बताते हैं कि उनके परिवार वालों ने उन्हें खत भेजा है। तभी एक कबूतर आता है, और गार्डन में सभी प्रतियोगियों के नाम की चिट्ठी गिरनी शुरू हो जाती है। सभी प्रतियोगी दौड़कर उन चिट्ठियों को उठाते हैं, और उसे एक-दूसरे के सामने पढ़ना शुरू कर देते हैं।
आंसू
प्रणित और मृदुल की आंखें हुईं नम
प्रतियोगी प्रणित अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ते हैं, जिससे उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें देखकर गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद भी भावुक हो जाती हैं। इसके बाद मृदुल अपने परिवार की चिट्ठी उठाते हैं, और उसे पढ़कर फूट-फूटकर रोने लगते हैं। प्रोमाे देखने के बाद दर्शक भी एपिसोड देखने के लिए बेताब हो चुके हैं। बता दें कि इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से बेघर होने के लिए मृदुल, गौरव, नीलम गिरी और मालती चाहर नॉमिनेट हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Gharwaalon ke liye aayi chitthi ne bhar diye sabke aankhon mein aansu. 💌— JioHotstar Reality (@HotstarReality) October 15, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
Watch Now:- https://t.co/XNlwzrDIIH pic.twitter.com/fCgnz4IReT