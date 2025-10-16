'बिग बॉस 19': परिवार की चिट्‌ठी ने नम की घरवालों की आंखें, फूट-फूटकर रोए मृदुल तिवारी

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Oct 16, 202512:00 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' अपने फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस शो ने देखते-देखते आधा सीजन पार कर लिया है। 8वें हफ्ते में 'बिग बॉस' ने घरवालों को एक खास तोहफा दिया है। दिवाली के खास मौके पर सभी प्रतियोगियों के परिवार की ओर से चिटि्ठयां आई हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद सभी घरवालों की आंखें नम हो गईं। आगामी एपिसोड के प्रोमो में प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी फूट-फूटकर रोते दिखे हैं।