भारत में सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में, 1 की सुनामी में 'जवान' भी ढेर

ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया फिल्म ' कांतारा चैप्टर 1 ' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। 'कांतारा चैप्टर 1's 500 करोड़ क्लब में भी शामिल हो गई है और ये जादुई आंकड़ा इसने अपनी रिलीज के 17वें दिन पार किया है। इसी बीच आज हम आपको उन भारतीय फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा सबसे तेज पार किया।

#1 'पुष्पा 2: द रूल' बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, इस सूची में पहला नाम 'पुष्पा 2: द रूल' का है, जिसने आते ही टिकट खिड़की पर गदर मचा दिया था। भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड हासिल करने वाली इस फिल्म ने 11वें दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई थी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

#2 'कांतारा चैप्टर 1' पहले इस सूची में दूसरे पायदान पर शाहरुख खान की ब्लाकबस्टर फिल्म 'जवान' शामिल थी, लेकिन अब ये खिसककर नीचे यानी तीसरे स्थान पर आ गई है। दरअसल, कन्नड़ सिनेमा से निकली 'कांतारा चैप्टर 1' ने 17 दिन में ये आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने जवान का खेल बिगाड़ दिया है। फिल्म ने 17वें दिन 12.50 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ भारत में इसकी कमाई 506.25 करोड़ रुपये हो गई है।

#3 'जवान' शाहरुख खान की 'जवान' ने 18वें दिन भारतीस बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ी क्लब में एंट्री ली थी। फिल्म ने 18 दिन में 505.94 करोड़ रुपये कमाए थे। एटली के निर्देशन में बनी ये पहली हिंदी फिल्म थी, वहीं नयनतारा ने भी इसके जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। जवान में शाहरुख ने डबल रोल किया था और उन्हें इसमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपने करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है।