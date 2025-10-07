'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल का सबसे बड़ा 'झूठ' बेनकाब, रेडिट पोस्ट में पकड़ी गई चोरी 

'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल का सबसे बड़ा 'झूठ' बेनकाब, रेडिट पोस्ट में पकड़ी गई चोरी
क्या है खबर?
सलमान खान का शो 'बिग बाॅस 19' जब से शुरू हुआ है उसके बाद से खबरों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल अपनी बातों और दावाें से लोगों का काफी ध्यान खींच रही हैं। इस बीच तान्या के एक बड़े झूठ का खुलासा हुआ है, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हो रही है। रेडिट की एक पोस्ट सामने आई है, जिसे देखने के बाद आशंका है कि तान्या ने अपनी उम्र को लेकर गलत दावा किया है।
पाेस्ट
गलत उम्र बताने पर पकड़ी गईं तान्या
एक यूजर ने 'बिग बाॅस 19' का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें तान्या के जन्म का साल 2000 लिखा है। इस हिसाब से उनकी वर्तमान उम्र 25 साल है। मूल पोस्ट में लिखा है, "तान्या ने दावा किया था कि उसे करीब 27-28 साल से शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। हालांकि उसकी उम्र तो 25 साल है।" इस तरह रेडिट ने तान्या के झूठ को पकड़ लिया है।
आलोचना
तान्या मित्तल की हो रही आलोचना
पोस्ट देखने के बाद लोगों को याद आया कि शो में खुद तान्या ने नीलम गिरी से दावा किया था कि वह 30 साल की हैं, लेकिन प्रोमो में उनका जन्म 2000 में दिखाया है। इसके बाद लोग तान्या और 'बिग बॉस' की टीम की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ है। एक अन्य प्रतियोगी आवेज ने खुद घर में उनकी उम्र 37 बताई थी, लेकिन बिग बॉस पेज पर 32 लिखा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 7, 2025