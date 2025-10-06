बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन पर आया ताजा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jiohotstarreality)

बिग बॉस 19: घर में हुआ नॉमिनेशन टास्क, इन सदस्यों पर लटकी बेघर होने की तलवार

लेखन ज्योति सिंह 10:49 am Oct 06, 202510:49 am

क्या है खबर?

टीवी का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने 7वें हफ्ते में कदम रख चुका है। बीती रात वीकेंड का वार में दूसरी वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी मिताली चाहर ने घर में प्रवेश किया जो भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। आगामी एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होने वाला है। इस हफ्ते जिन-जिन सदस्यों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, वह सभी नाम आ गए हैं। इस हफ्ते 6 सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।