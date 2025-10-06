बिग बॉस 19: घर में हुआ नॉमिनेशन टास्क, इन सदस्यों पर लटकी बेघर होने की तलवार
टीवी का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने 7वें हफ्ते में कदम रख चुका है। बीती रात वीकेंड का वार में दूसरी वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी मिताली चाहर ने घर में प्रवेश किया जो भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। आगामी एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होने वाला है। इस हफ्ते जिन-जिन सदस्यों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, वह सभी नाम आ गए हैं। इस हफ्ते 6 सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।
टास्क
नॉमिनेशन टास्क में 'हॉन्टेड प्लेग्राउंड' बना बिग बॉस का घर
लाइवफीड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क काफी मजेदार होने वाला है। बिग बॉस ने पूरे घर को 'हॉन्टेड प्लेग्राउंड' में बदल दिया है। घरवालों को दो परिवारों में बांटा गया, जिसके बाद उन्हें चुड़ैलों से खुद को बचाना था। नियम था कि जिस परिवार के ज्यादा सदस्य चुड़ैल के निशाने पर आएंगे उसके पूरे परिवार को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। टास्क में मिताली को संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई।
नॉमिनेशन
इन 6 सदस्यों पर गिरी नॉमिनेशन की दीवार
टास्क के दौरान जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं उसमें मृदुल तिवारी, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, जीशान कादरी, अशनूर कौर और बसीर अली का नाम शामिल हैं। मृदुल की बात करें तो पिछले 3 हफ्तों से शो के होस्ट सलमान खान उन्हें गेम में एक्टिव होने के लिए कहते आ रहे हैं। इस हफ्ते भी अगर मृदुल गेम में एक्टिव होते नजर नहीं आए तो उनके बेघर होने की पूरी संभावना होगी।
