टेलर स्विफ्ट ने सेलेना गोमेज की शादी में पहनी थी लाखों रुपये की ड्रेस, देखें तस्वीरें
क्या है खबर?
हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका सेलेना गोमेज की शादी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जश्न में सेलेना की दोस्त और मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट भी शामिल हुईं। दिलचस्प बात ये है कि टेलर ने इस मौके पर करीब 33.7 लाख रुपये कीमत की ड्रेस पहनकर लाइमलाइट लूट ली। सुनहरी ड्रेस में गायिका बहुत खूबसूरत लगीं। उनकी ड्रेस में फ्लोरल एप्लिक और सेक्विन जड़े थे। इस ड्रेस को डिजाइनर ऑस्कर डे ला रेंटा ने डिजाइन किया है।
झलक
सेलेना ने शादी की तस्वीरें साझा कीं
सेलेना ने शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं। एक अन्य तस्वीर में टेलर को बॉलगाउन ड्रेस में देखा गया। इसकी कीमत करीब 4.8 लाख रुपये है। अपने लुक को पूरा करने के लिए गायिका ने एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में चूड़ीदार ब्रेसलेट पहना है। प्रशंसकों की नजरें उनकी माइन-कट हीरे की सगाई की अंगूठी पर थम गईं। बता दें, सेलेना और बेनी ब्लैंको 27 सितंबर को शादी के बंधन में बंध गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
देखें वीडियो
Taylor Swift with Selena Gomez at her wedding. pic.twitter.com/pgXxLfwFk7— Pop Crave (@PopCrave) October 6, 2025
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 7, 2025