टेलर स्विफ्ट की ड्रेस पर थमीं निगाहें (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@selenagomez)

टेलर स्विफ्ट ने सेलेना गोमेज की शादी में पहनी थी लाखों रुपये की ड्रेस, देखें तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 11:51 am Oct 07, 202511:51 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका सेलेना गोमेज की शादी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जश्न में सेलेना की दोस्त और मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट भी शामिल हुईं। दिलचस्प बात ये है कि टेलर ने इस मौके पर करीब 33.7 लाख रुपये कीमत की ड्रेस पहनकर लाइमलाइट लूट ली। सुनहरी ड्रेस में गायिका बहुत खूबसूरत लगीं। उनकी ड्रेस में फ्लोरल एप्लिक और सेक्विन जड़े थे। इस ड्रेस को डिजाइनर ऑस्कर डे ला रेंटा ने डिजाइन किया है।