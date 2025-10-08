'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा ने बहन की कमाई पर पलने वाली टिप्पणी पर तोड़ी चुप्पी

'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा ने बहन की कमाई पर पलने वाली टिप्पणी पर तोड़ी चुप्पी
क्या है खबर?
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को प्रशंसकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा घरवालों का काफी मनोरंजन कर रहे हैं। कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। अक्सर उन पर कुछ नहीं करने और बहन के टुकड़ों पर पलने की टिप्पणी की जाती है। आखिरकार शहबाज ने इन टिप्पणियों पर चुप्पी तोड़ी और साफ-साफ कह दिया कि बहन से पैसे लेने में उन्हें कोई शर्म नहीं है।
बयान
बहन के लिए कुछ भी कर जाएंगे शहबाज
एसिपोड के दौरान शहबाज ने मृदुल तिवारी से बातचीत में कहा, "लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि 'बहन की कमाई पर पलता हूं' हां, मेरी बहन मुझे पैसे देती है। मैं उस पर निर्भर हूं। उसके प्रशंसक भी मुझसे कहते हैं कि मैं उसके पैसों पर निर्भर हूं।" उन्होंने कहा, "मेरी बहन मेरा खर्चा उठा रही तो मैं खुशी से इसे स्वीकार कर रहा हूं। अगर वो मुझे चट्टान पर से कूदने को कहे तो मैं एक पल नहीं रुकूंगा।"
संघर्ष
एल्बम के लिए बेचनी पड़ी थी कार
शहबाज ने अपने संघर्षों का खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें एल्बम के लिए कार बेचनी पड़ी थी लेकिन वह सफल नहीं हुए। काफी निवेश भी किया। इसके अलावा उन्होंने बहन शहनाज की सफलताओं की तारीफ की। बता दें कि शहनाज 'बिग बॉस 13' का हिस्सा थीं और उन्होंने शीर्ष 3 प्रतियोगियों में अपनी जगह बनाई थी। काम की बात करें तो शहनाज हिंदी फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' और 'थैंक यू फॉर कमिंग' में नजर आई हैं।