शहबाज बदेशा ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tanyamittalofficial)

'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा ने बहन की कमाई पर पलने वाली टिप्पणी पर तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 04:45 pm Oct 08, 202504:45 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को प्रशंसकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा घरवालों का काफी मनोरंजन कर रहे हैं। कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। अक्सर उन पर कुछ नहीं करने और बहन के टुकड़ों पर पलने की टिप्पणी की जाती है। आखिरकार शहबाज ने इन टिप्पणियों पर चुप्पी तोड़ी और साफ-साफ कह दिया कि बहन से पैसे लेने में उन्हें कोई शर्म नहीं है।