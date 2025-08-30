LOADING...
'बागी 4' का ट्रेलर देख उड़े जनता के होश, कहा- इसके आगे 'एनिमल' भी फेल

लेखन नेहा शर्मा
Aug 30, 2025
01:11 pm
क्या है खबर?

पिछले काफी समय से अभिनेता टाइगर श्रॉफ फिल्म 'बागी 4' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के पोस्टर ओर टीजर ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था और अब इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसका इंतजार दर्शकों को बेसब्री से था। फिल्म में संजय दत्त भी हैं और खास बात है कि वह इसमें विलेन बने हैं। उधर पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू इस फिल्म की हीरोइन हैं। आइए जानें 'बागी 4' का ट्रेलर देख क्या बोली जनता।

ट्रेलर

क्या है ट्रेलर में?

टाइगर इस फिल्म में 'रॉनी' नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जो दिल से बेहद भावुक है और अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रॉनी का दिल एक लड़की अलीशा पर आता है, जिसका किरदार मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने निभाया है, वहीं सोनम बाजवा रॉनी की दोस्त बनी हैं, जो कहानी में अहम भूमिका निभा रही हैं। उधर विलेन बने संजय दत्त भी जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं।

प्रतिक्रिया

'बागी 4' का ट्रेलर देख क्या बोली जनता?

ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कुछ का कहना है कि ये इस साल की सबसे खतरनाक फिल्म होगी, वहीं कुछ ने इसे रणबीर कपूर की 'एनिमल' और लक्ष्य लालवानी की 'किल' से कई गुना बेहतर बताया है। उधर इस बार टाइगर ने खासतौर से दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी है। जनता के मुताबिक, 'बागी' की इस किस्त के लिए अभिनेता ने बड़ी मेहनत की है, वहीं संजय दत्त की धांसू एंट्री ने भी महफिल लूट ली है।

धमाका

'बागी' फ्रेंचाइजी की सबसे खतरनाक फिल्म

टाइगर के करियर में मील का पत्थर साबित हुई बागी फ्रेंचाइजी में हमेशा ही उनके एक्शन अवतार को पसंद किया गया है, लेकिन इस बार का एक्शन उनकी पिछली बागी फ्रेंचाइजी की फिल्मों से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ट्रेलर में खूब खून-खराबा देखने को मिल रहा है। टाइगर ने प्यार के लिए खून की नदियां बहा दी है। 'बागी 4' बॉलीवुड फिल्मों को एक्शन के एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगी।

रिलीज

कब रिलीज हो रही 'बागी 4'?

'बागी 4' में श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा भी हैं। यह 'बागी' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है, जिसकी शुरुआत 2016 में 'बागी' से हुई थी, जिसमें टाइगर और श्रद्धा कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इसके सीक्वल में 'बागी 2' में टाइगर ने अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें उनके साथ दिशा पाटनी और मनोज बाजपेयी भी थे। बागी 3 में श्रद्धा कपूर की वापसी हुई और इसमें रितेश देशमुख भी थे। 'बागी 4' इस साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी।