अशनूर कौर बनीं नई कप्तान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ashnoorkaur)

'बिग बॉस 19': इस सप्ताह कोई प्रतियोगी नहीं हुआ घर से बेघर, अशनूर कौर बनीं कप्तान

लेखन दीक्षा शर्मा 09:57 am Sep 01, 202509:57 am

क्या है खबर?

सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। पहले 'वीकएंड का वार' एपिसोड में एक प्रतिभागी को घर से बेघर किए जाने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन सलमान ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया। इस सप्ताह कोई प्रतिभागी घर से बेघर नहीं हुआ है। दरअसल, शो के निर्माताओं ने इस बार किसी को घर से ना निकालने का फैसला लिया है।