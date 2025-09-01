'बिग बॉस 19': इस सप्ताह कोई प्रतियोगी नहीं हुआ घर से बेघर, अशनूर कौर बनीं कप्तान
सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। पहले 'वीकएंड का वार' एपिसोड में एक प्रतिभागी को घर से बेघर किए जाने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन सलमान ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया। इस सप्ताह कोई प्रतिभागी घर से बेघर नहीं हुआ है। दरअसल, शो के निर्माताओं ने इस बार किसी को घर से ना निकालने का फैसला लिया है।
इन 5 प्रतियोगियों पर लटकी बेघर होने की तलवार
'बिग बॉस 19' के दूसरे सप्ताह जिन प्रतियोगियों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, उनमें मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और अमाल मलिक का नाम शामिल है। दूसरी ओर, घर के पहले कप्तान के तौर पर चुनी गईं अभिनेत्री कुनिका को अब अपने ही साथी घरवालों के विरोध का सामना करना पड़ा। कुनिका से बिग बॉस ने कप्तानी ले ली और नई कप्तान के तौर पर अशनूर कौर चुनी गई हैं।
#Promo#BiggBoss removed Kunicka from the captaincy !! pic.twitter.com/PccEjmLgEo— Livefeed Updates (@BBossLivefeed) August 31, 2025