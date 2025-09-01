आराध्या के साथ गणपति दर्शन के लिए पहुंची ऐश्वर्या राय

बेटी आराध्या के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची ऐश्वर्या राय, यहां देखिए वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 09:34 am Sep 01, 202509:34 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हर साल मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (GSB) गणपति पंडाल में दर्शन करने जरूर जाती हैं। इस बार भी वह अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ वहां पहुंचीं। दोनों मां-बेटी ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। ऐश्वर्या और आराध्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मां-बेटी की यह जोड़ी भगवान गणेश की भक्ति में लीन दिख रही है। इस दौरान दोनों पारंपरिक परिधान में नजर आईं।