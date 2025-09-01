बेटी आराध्या के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची ऐश्वर्या राय, यहां देखिए वीडियो
क्या है खबर?
अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हर साल मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (GSB) गणपति पंडाल में दर्शन करने जरूर जाती हैं। इस बार भी वह अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ वहां पहुंचीं। दोनों मां-बेटी ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। ऐश्वर्या और आराध्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मां-बेटी की यह जोड़ी भगवान गणेश की भक्ति में लीन दिख रही है। इस दौरान दोनों पारंपरिक परिधान में नजर आईं।
वीडियो
ऐश्वर्या और आराध्या किया प्रशंसकों का अभिवादन
ऐश्वर्या और आराध्या के इस अंदाज ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी झलक पाने के लिए पंडाल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। पंडाल में प्रवेश करने से पहले ऐश्वर्या राय और आराध्या ने प्रशंसकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। मां-बेटी की इस जोड़ी ने मुस्कुराते हुए फैंस का अभिवादन किया। हालांकि, इस मौके पर अभिषेक बच्चन दोनों के साथ नजर नहीं आए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#AishwaryaRaiBachchan and #AaradhyaBachchan at GSB today ❤️ pic.twitter.com/QuccUBgyGM— Aishwarya Rai - FC (@FabulousAish) September 1, 2025