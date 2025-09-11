'बिग बॉस 19': बसीर अली और अभिषेक बजाज के बीच हुई भिड़ंत, कैप्टेंसी टास्क बना वजह 

प्रोमो

दोनों ने एक-दूजे को दी चेतावनी

टास्क के दौरान बसीर ने अभिषेक को "लूजर" कहा। इसके बाद दोनों हाथापाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक-दूसरे को दूर रहने की चेतावनी देते नजर आए। बसीर-अभिषेक की कहासुनी को बढ़ता देख 'बिग बॉस' के घरवाले ने दोनों को रोक दिया। प्रोमो में दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।