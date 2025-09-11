'बिग बॉस 19': बसीर अली और अभिषेक बजाज के बीच हुई भिड़ंत, कैप्टेंसी टास्क बना वजह
क्या है खबर?
सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच खूब तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। बीते दिन मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें बसीर अली और अभिषेक बजाज को कैप्टेंसी टास्क के लिए एक-दूजे से भिड़ते हुए देखा जा सकता है।
प्रोमो
दोनों ने एक-दूजे को दी चेतावनी
टास्क के दौरान बसीर ने अभिषेक को "लूजर" कहा। इसके बाद दोनों हाथापाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक-दूसरे को दूर रहने की चेतावनी देते नजर आए। बसीर-अभिषेक की कहासुनी को बढ़ता देख 'बिग बॉस' के घरवाले ने दोनों को रोक दिया। प्रोमो में दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Captaincy ka game bann gaya intense jab shuru huyi Baseer aur Abhishek ke beech clash! 😰— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 10, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/1z6NNMvbtM