'बिग बाॅस 19' में सलमान खान की फीस पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jiohotstarreality)

'बिग बाॅस 19' में सलमान खान की फीस 150 करोड़ होने का दावा, जानिए कितना सच

लेखन ज्योति सिंह 06:20 pm Oct 29, 202506:20 pm

क्या है खबर?

मशहूर टीवी रियलिटी शो 'बिग बाॅस' को सलमान खान के नाम से जाना जाता है। 2010 में अभिनेता ने इस शो के होस्ट की कमान संभाली थी, जो अभी जारी है। हर सीजन के साथ सलमान की फीस भी काफी चर्चा का विषय बनती है। 'बिग बाॅस 19' में उनकी फीस को लेकर सोशल मीडिया पर दावा है, कि वह निर्माता से 150 से 200 करोड़ के बीच फीस वसूल रहे हैं। अब निर्माता ऋषि नेगी ने जवाब दिया है।