'बिग बाॅस 19' में सलमान खान की फीस 150 करोड़ होने का दावा, जानिए कितना सच

'बिग बाॅस 19' में सलमान खान की फीस 150 करोड़ होने का दावा, जानिए कितना सच
क्या है खबर?
मशहूर टीवी रियलिटी शो 'बिग बाॅस' को सलमान खान के नाम से जाना जाता है। 2010 में अभिनेता ने इस शो के होस्ट की कमान संभाली थी, जो अभी जारी है। हर सीजन के साथ सलमान की फीस भी काफी चर्चा का विषय बनती है। 'बिग बाॅस 19' में उनकी फीस को लेकर सोशल मीडिया पर दावा है, कि वह निर्माता से 150 से 200 करोड़ के बीच फीस वसूल रहे हैं। अब निर्माता ऋषि नेगी ने जवाब दिया है।
बयान
"वह हर पैसे के लायक हैं।"
इंडिया टुडे से निर्माता ऋषि ने कहा, "यह कॉन्ट्रैक्ट उनके और जियो हॉटस्टार के बीच है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी अफवाह है, जो भी हो, वह हर पैसे के लायक हैं। मेरे लिए, जब तक वह मेरे वीकेंड पर मौजूद हैं, मैं एक खुश इंसान हूं।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अब उनका इस शो से गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो गया है। जब वह मंच पर होते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं।"
"सलमान ने शो के लिए हमेशा हां कहा"
सलमान 'बिग बॉस' शो से किनारा कर रहे हैं, इन अफवाहों पर निर्माता ने कहा, "आप जानते हैं, कुछ सीजन में सलमान ऐसे रहे हैं, जैसे मैं अब और नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि अब तक हम भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने हमेशा हां कहा है। लेकिन फ्लोर पर जाने से बहुत पहले, हम उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं।" बता दें कि सलमान हर सीजन में कहते आए हैं, कि ये उनका आखिरी सीजन है।