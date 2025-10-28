बसीर अली ने बाहर आते ही मेकर्स पर उठाए सवाल

'बिग बॉस 19': बसीर अली ने बाहर आकर मेकर्स पर उठाए सवाल, प्रिंस नरूला भी भड़के

लेखन ज्योति सिंह 04:40 pm Oct 28, 202504:40 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' विवादों में न घिरे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ताजा वीकेंड का वार में हुए डबल एविक्शन से नेहल चुडासमा और बसीर अली का सफर खत्म हो गया। बसीर के निष्कासन से उनके चाहने वाले और कई टीवी सितारे भी दंग रह गए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बसीर, जिन्हें फिनाले का दावेदार माना जा रहा था, वह बेघर हो गए हैं। अब खुद बसीर ने मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाया है।