'बिग बॉस 19': बसीर अली ने बाहर आकर मेकर्स पर उठाए सवाल, प्रिंस नरूला भी भड़के
लेखन ज्योति सिंह
Oct 28, 2025
04:40 pm
क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' विवादों में न घिरे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ताजा वीकेंड का वार में हुए डबल एविक्शन से नेहल चुडासमा और बसीर अली का सफर खत्म हो गया। बसीर के निष्कासन से उनके चाहने वाले और कई टीवी सितारे भी दंग रह गए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बसीर, जिन्हें फिनाले का दावेदार माना जा रहा था, वह बेघर हो गए हैं। अब खुद बसीर ने मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाया है।

आरोप

बसीर ने मेकर्स पर लगाए आरोप

'बिग बॉस 19' से निष्कासित हुए बसीर ने मीडिया से कहा, "जो बात उन्होंने कही कि आपको वोटों की कमी के कारण घर से बाहर निकाला गया है, वो बकवास है। जब मैंने बाहर आकर अपना सोशल मीडिया चेक किया, तो आंकड़े खुद बयां कर रहे थे। जिस हफ्ते मैंने बॉस ऑफ द वीक और मंत्री ऑफ द वीक का खिताब जीता था, उसी हफ्ते मुझे बाहर कर दिया गया?" बसीर ने अपने साथ हुए व्यवहार पर निराशा जताई है।

सवाल

प्रिंस नरूला ने मेकर्स के फैसले को साजिश बताया

बसीर के खास दोस्त और पूर्व बिग बॉस विजेता प्रिंस नरूला ने भी मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मेकर्स ने साजिश के तहत बसीर को घर से बेघर किया है। इससे पहले, बसीर ने मेकर्स पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें शो से बेघर किया गया, उस वक्त प्रोडक्शन का कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। वह मेकर्स के इस तरह के व्यवहार से काफी हैरान हैं।

