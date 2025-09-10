'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की रिलीज तारीख का ऐलान (तस्वीर: एक्स/@PrimeVideoIN)

काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो कब और कहां देख पाएंगे? देखिए नया पोस्टर

लेखन दीक्षा शर्मा 01:53 pm Sep 10, 202501:53 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो के नए टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। खास बात यह है कि इस शो की मेजबानी की जिम्मेदारी काजोल और ट्विंकल खन्ना को सौंपी गई है। अब आखिरकार 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। आइए जानें काजोल और ट्विंकल के टॉक शो को आप कब और कहां देख पाएंगे?