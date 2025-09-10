काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो कब और कहां देख पाएंगे? देखिए नया पोस्टर
क्या है खबर?
अमेजन प्राइम वीडियो के नए टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। खास बात यह है कि इस शो की मेजबानी की जिम्मेदारी काजोल और ट्विंकल खन्ना को सौंपी गई है। अब आखिरकार 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। आइए जानें काजोल और ट्विंकल के टॉक शो को आप कब और कहां देख पाएंगे?
तारीख
नया पोस्टर आया सामने
काजोल और ट्विंकल के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का प्रीमियर 25 सितंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। शो का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें काजोल और ट्विंकल को माइक पकड़े देखा जा सकता है। 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी, जो काजोल और ट्विंकल के साथ दिलचस्प बातचीत करेंगी। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान नजर आ सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
things are about to get a bit Two Much ✨#TwoMuchOnPrime, New Talk Show, Sept 25@Banijayasia @mrsfunnybones @itsKajolD @deepak30000 @NegiR @BalanGirish @jahnvio #MrinaliniJain #ShyamRathi pic.twitter.com/xUgtWQ3Zri— prime video IN (@PrimeVideoIN) September 10, 2025