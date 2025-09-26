गौरव खन्ना का फूटा गुस्सा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gauravkhannaofficial)

'बिग बॉस 19': घरवालों पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, किसी को नहीं छोड़ा

लेखन दीक्षा शर्मा 11:12 am Sep 26, 202511:12 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। इस शो में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच किसी न किसी कारण झड़प और बहसबाजी देखने को मिल रही है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें गौरव खन्ना को सभी घरवालों पर भड़कते हुए देखा जा सकता है। कप्तानी टास्क के दौरान गौरव सभी प्रतियोगियों पर अपना आपा खो बैठे।