'बिग बॉस 19': घरवालों पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, किसी को नहीं छोड़ा
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। इस शो में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच किसी न किसी कारण झड़प और बहसबाजी देखने को मिल रही है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें गौरव खन्ना को सभी घरवालों पर भड़कते हुए देखा जा सकता है। कप्तानी टास्क के दौरान गौरव सभी प्रतियोगियों पर अपना आपा खो बैठे।
प्रोमो
गौरव को नहीं मिला शहबाज बदेशा का समर्थन
प्रोमो में गौरव और फरहाना भट्ट के बीच कप्तानी के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और टास्कमास्टर घरवालों से कप्तान चुनने के लिए कहते हैं। इस दौरान गौरव को शहबाज बदेशा, जीशान कादरी और अमाल मलिक का समर्थन नहीं मिला। टास्क खत्म होने के बाद गौरव कहते हैं, "सभी पाखंडी हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझे ये बोलने का कि मैं बैकफुट पर खेलता हूं। मैं ऐसी हीं हूं।" उधर कुनिका सदानंद ने भी फरहाना पर अपना गुस्सा निकाला।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
#BiggBoss19 Promo#GauravKhanna:- "Mein Aisa hi hu" 🔥pic.twitter.com/zjyGxpYwvO— Livefeed Updates (@BBossLivefeed) September 25, 2025