'जॉली LLB 3' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@jollyllbmovie)

बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' की कमाई में गिरावट जारी, सातवें दिन का कारोबार जानिए

लेखन दीक्षा शर्मा 10:28 am Sep 26, 202510:28 am

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी यह फिल्म 19 सितंबर को दर्शकों के बीच आई थी और शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया। हालांकि, इसके बाद से ही फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। अब 'जॉली LLB 3' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।