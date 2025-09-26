बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' की कमाई में गिरावट जारी, सातवें दिन का कारोबार जानिए
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी यह फिल्म 19 सितंबर को दर्शकों के बीच आई थी और शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया। हालांकि, इसके बाद से ही फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। अब 'जॉली LLB 3' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।
कमाई
'जॉली LLB 3' ने सातवें दिन कमाए 3.50 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 3.50 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 73.50 करोड़ रुपये हो गया है। 80 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 108 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली LLB 3' का सामना 'OG', 'निशांची', 'अजेय' और 'मिराई' जैसी फिल्मों से हो रहा है।
कलाकार
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'जॉली LLB 3' के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद फिल्म 'जॉली LLB 3' का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी इस फिल्म के OTT राइट्स खरीदे हैं। बता दें कि 'जॉली LLB 3' साल 2013 में रिलीज हुई थी, वहीं इसका सीक्वल 2017 में आया था।