सद्गुरु बोले- रणबीर कपूर से उम्मीद न करें, आज राम क्या पता कल रावण बन जाएं

जल्द ही कई बड़ी फिल्में दर्शकों के बीच आएंगी। इन्हीं में से एक है 'रामायण', जो 2 हिस्सों में बन रही है। फिल्म इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इसे 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन 'दंगल' वाले निर्देशक नितेश तिवारी कर रहे हैं। उधर नमित मल्होत्रा ने फिल्म पर पैसा लगाया है और यश इसके सह-निर्माता हैं। अब सद्गुरु ने रणबीर कपूर के भगवान राम बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

समर्थन सद्गुरु ने लिया रणबीर का पक्ष निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ 'रामायण' पर चर्चा करते हुए सद्गुरु ने रणबीर का पक्ष लिया। उन्होंने कहा, "किसी अभिनेता के बारे में पुराने किरदारों या काम के आधार पर फैसला करना ठीक नहीं है। अगर उसने पहले किसी खास तरह की भूमिका निभाई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। कल वो रावण का किरदार भी निभा सकता है, क्योंकि अलग-अलग भूमिकाएं निभाना, यही एक पेशेवर अभिनेता का काम होता है।"

दो टूक "अभिनेता कोई असल में राम नहीं बन जाएगा" सद्गुरु आगे कहते हैं, "जब कोई अभिनेता 'राम' का किरदार निभाता है तो लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो असल जिंदगी में भी साक्षात राम जैसा बन जाए यानी पूरी तरह से शांत, सच्चा और आदर्शवादी लगे, लेकिन असल में अभिनेता का काम अलग-अलग किरदार निभाना होता है। उसके किरदारों या अतीत के हिसाब से एक अभिनेता को आंकना उचित नहीं है। ये बात समझनी चाहिए कि अभिनेता सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसका काम अभिनय करना है।"

विरोध रणबीर के राम बनने पर विरोध जता रहे कुछ लोग दरअसल, रणबीर के भगवान राम के रोल के लिए चुने जाने का कई लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राम जैसा चरित्र रणबीर पर नहीं फबता, क्योंकि उनका मिजाज वैसा नहीं। कुछ लोग रणबीर के पुराने विवाद खोदकर बेवजह उनका मुद्दा बना रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा था, 'एनिमल में नग्न दृश्य देने वाले को राम बना दिया, इतने पवित्र किरदार के लिए रामायण वालों को कोई और नहीं मिला?'