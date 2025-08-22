सबा खान की शादी की तस्वीरें आईं सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sabakhan_ks)

'बिग बॉस 12' की प्रतियोगी सबा खान ने बिजनेसमैन वसीम नवाब से रचाई शादी, देखिए तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा 02:54 pm Aug 22, 202502:54 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 12' की प्रतियोगी सबा खान शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने जोधपुर के बिजनेसमैन वसीम नवाब से इसी साल अप्रैल में निकाह किया था। 5 महीने तक इस खबर को गुप्त रखने के बाद अब सबा ने आखिरकार अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। सामने आई तस्वीरों में सबा अपने पति वसीम के साथ नजर आ रही हैं। दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है।