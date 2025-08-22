'बिग बॉस 12' की प्रतियोगी सबा खान ने बिजनेसमैन वसीम नवाब से रचाई शादी, देखिए तस्वीरें
क्या है खबर?
'बिग बॉस 12' की प्रतियोगी सबा खान शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने जोधपुर के बिजनेसमैन वसीम नवाब से इसी साल अप्रैल में निकाह किया था। 5 महीने तक इस खबर को गुप्त रखने के बाद अब सबा ने आखिरकार अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। सामने आई तस्वीरों में सबा अपने पति वसीम के साथ नजर आ रही हैं। दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है।
मैंने नए अध्याय में कदम रखा है- सबा
सबा ने लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दुआएं खामोशी से गले मिलती हैं जब तक कि दिल तैयार न हो जाए। आज मैं आप सभी के साथ अपनी निकाह यात्रा साझा करती हूं। जिस लड़की का आपने 'बिग बॉस' में समर्थन किया, उसने अब जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखा है। निकाह की इस यात्रा की शुरुआत करते हुए आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करती हूं।' तस्वीरें सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का तांता लग गया है।
#SabaKhan got married to #WaseemNawab, See Pics pic.twitter.com/82ysSj1sbE— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 22, 2025