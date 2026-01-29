भूमि पेडनेकर ने दर्शकों पर फोड़ा अपनी फ्लॉप फिल्मों का ठीकरा, दी ये चेतावनी

भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज 'दलदल' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी फ्लॉप फिल्मों के बहाने दर्शकों पर जमकर निशाना साधा है। भूमि ने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्मों ' भीड़ ' और 'अफवाह' की बॉक्स ऑफिस असफलता के लिए सीधेतौर पर दर्शकों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोग इस तरह की अच्छी फिल्मों का समर्थन ही नहीं करेंगे तो अच्छा सिनेमा बनना ही बंद हो जाएगा।

बकेब असफलता के लिए बराबर जिम्मेदार हैं दर्शक- भूमि भूमि ने अनुभव सिन्हा के निर्देशन वाली अपनी फिल्म 'भीड़' और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आई 'अफवाह' का उदाहरण देते हुए अपना दर्द बयां किया। ये दोनों फिल्में समीक्षकों द्वारा काफी सराही गई थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। भूमि ने कहा, "जब 'भीड़' और 'अफवाह' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देती हैं तो दिल टूट जाता है। ऐसी फिल्मों की सफलता की पूरी जिम्मेदारी दर्शकों पर होती है, ना कि केवल फिल्म निर्माताओं पर।"

बॉक्स ऑफिस बॉक्स ऑफिस के 'नंबर गेम' पर भड़कीं भूमि भूमि ने सीधे बॉलीवुड के मौजूदा बिजनेस मॉडल और दर्शकों की बदलती पसंद पर सवाल उठाए हैं। भूमि का तर्क है कि आजकल फिल्म की क्वालिटी से ज्यादा इस बात पर चर्चा होती है कि उसने पहले दिन कितने करोड़ कमाए। अगर कोई फिल्म (जैसे 'भीड़' या 'अफवाह') पहले दिन 10-20 करोड़ की ओपनिंग नहीं लेती तो उसे तुरंत फ्लॉप मान लिया जाता है। इससे नए निर्देशकों और लीक से हटकर कहानियों का गला घुट रहा है।

दो टूक फ्लॉप-हिट से बेपरवाह भूमि अपने सिद्धांतों की पक्की बॉक्स ऑफिस के उतार-चढ़ाव के बीच भूमि ने साफ कर दिया है कि वो अपनी फिल्मों की पसंद को लेकर बिल्कुल भी पछतावे में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनका फिल्मी सफर विविधता से भरा रहा है और वो इसे लेकर काफी गर्व महसूस करती हैं। भूमि का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाना और अपनी विशिष्ट प्रतिभा को निखारना ही उनकी असली प्राथमिकता है। वो कभी खुद को एक दायरे में नहीं बांधेंगी।

