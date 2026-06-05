पहले ही दिन भारत में 100 करोड़ से बड़ा धमाका करने वाली फिल्में

बॉक्स ऑफिस की 'बाहुबली', पहले दिन भारत में 100 करोड़ से बड़ा धमाका करने वाली फिल्में

लेखन नेहा शर्मा 07:07 pm Jun 05, 202607:07 pm

क्या है खबर?

इन दिनों सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' खूब सुर्खियों में हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला है। हालांकि, भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं, जिन्होंने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लाया कि पहले ही दिन 100 या 150 करोड़ नहीं, बल्कि 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। एक नजर भारत में पहले दिन सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली टॉप 5 भारतीय फिल्मों पर।