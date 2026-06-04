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'पेड्डी' रिव्यू: राम चरण की एक्टिंग सुपरहिट, पर जाह्नवी ने नहीं जीते दिल; क्या बोली जनता?

'पेड्डी' रिव्यू: राम चरण की एक्टिंग सुपरहिट, पर जाह्नवी ने नहीं जीते दिल; क्या बोली जनता?

लेखन नेहा शर्मा
Jun 04, 2026
03:53 pm
क्या है खबर?

इन दिनों साउथ के सुपरस्टार राम चरण फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब चर्चा में हैं। फिल्म इसलिए भी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि इसमें राम चरण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। जोरदार प्रचार और फैंस के सिनेमाघरों में शोर-शराबे के बीच ये फिल्म अब आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने एक्स पर अपना रिव्यू देना भी शुरू कर दिया है। आइए जानें जनता को कैसी लगी पेड्डी।

एक्टिंग

राम चरण की एक्टिंग देख झूम उठे दर्शक

'पेड्डी' को लेकर दर्शकों और प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म देखकर निकले लोगों ने फिल्म को एक सुर में 'ब्लॉकबस्टर' घोषित कर दिया है। दर्शकों का कहना है कि राम चरण ने स्क्रीन पर तहलका मचा दिया है। कुछ के मुताबिक, ग्लोबल स्टार राम चरण ने फिल्म के हर एक फ्रेम में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और स्वैग से जान फूंक दी है। उन्हें देख सिनेमाघरों में लगातार सीटियां और तालियां बज रही हैं।

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यहां देखिए फिल्म देख उत्साहित यूजर का पोस्ट

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VFX

लेकिन दिल्ली वाले दृश्यों के कमजोर VFX ने किया निराश

एक यूजर ने इस फिल्म को 'साहसी प्रयोग' बताते हुए राम चरण की एक्टिंग और एआर रहमान के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ की, वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि फिल्म का दूसरा हाफ और क्लाइमैक्स काफी प्रभावशाली है। हालांकि, कुछ दर्शकों ने दिल्ली वाले दृश्यों के कमजोर VFX और धीमे स्क्रीनप्ले को इसकी कमियां बताया। इसके बावजूद रहमान के संगीत और राम चरण के दमदार अंदाज को खूब सराहना मिल रही है।

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संगीत

राम चरण के साथ रहमान का संगीत भी छाया

एक अन्य यूज़र ने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए लिखा, ' पेड्डी' ने तो सीधे मैदान के बाहर बॉल मार दी है। राम चरण ने इस फिल्म में पुरस्कार जीतने लायक शानदार परफॉर्मेंस दी है, जिसे एआर रहमान के एक मजबूत व रूह को छू लेने वाले संगीत का बेहतरीन साथ मिला है।' हालांकि, दर्शकों के बीच निर्देशक बुच्ची बाबू सना की कहानी और उनके निर्देशन की कुछ खास तारीफ नहीं हो रही है।

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यूजर का रिव्यू

नापसंद

जाह्नवी की एक्टिंग को दर्शकों ने कहा 'बेहद नकली'

दर्शकों का कहना है कि जाह्नवी कपूर का किरदार बहुत ही खराब तरीके से लिखा गया है और कई सीन्स में उनकी एक्टिंग बेहद नकली और हद से ज्यादा खराब लगी है। कोई कह रहा कि उनके किरदार की जरूरत ही नहीं थी तो कोई उनके पहनावे की आलोचना कर रहा है। एक ने लिखा, 'जाह्नवी इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी हैं।' दर्शकों के मुताबिक, राम चरण पूरी फिल्म को अपने दम पर खींच ले जाते हैं।

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जाह्नवी कपूर ने नहीं जीता दिल

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