'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में बरखा बिष्ट की एंट्री, जानिए उनके बारे में 

एकता कपूर का टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। करीब 25 साल बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर तुलसी विरानी बनकर लौटी हैं। तुलसी विरानी (स्मृति ईरानी) और मिहिर विरानी (अमर उपाध्याय) को देख दर्शक फूले नहीं समा रहे हैं। अब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अभिनेत्री बरखा बिष्ट की एंट्री हो गई है। आइए आपको बरखा से मिलवाते हैं।

किरदार क्या किरदार निभाएंगी बरखा? बरखा टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में मिहिर (अमर उपाध्याय) की प्रेमिका का किरदार निभाने वाली हैं। वह विरानी परिवार के साथ-साथ तुलसी की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में तूफान मचाने के लिए तैयार हैं। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें बरखा की झलक दिख रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी अपने परिवार को विरानी परिवार पर आने वाली नई मुसीबतों से कैसे बचाएगी।

परिचय इन टीवी शो में नजर आईं बरखा बरखा एक जानी-मानी भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी टीवी के साथ-साथ बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। बरखा ने टीवी शो 'कितनी मस्त है जिंदगी' (2004) के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की', 'क्या होगा निम्मो का', 'कैसा ये प्यार है', 'साजन घर जाना है', 'लाल इश्क', 'शादी मुबारक', 'जादू तेरी नजर: डायन का मौसम' और 'तुम साथ हो जब अपने' जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है।