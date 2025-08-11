कार्तिक आर्यन ने 'चक दे इंडिया' के निर्देशक से मिलाया हाथ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kartikaaryan)

कार्तिक आर्यन के खाते से जुड़ी एक और फिल्म, 'चक दे इंडिया' के निर्देशक से मिलाया हाथ

लेखन दीक्षा शर्मा 03:03 pm Aug 11, 202503:03 pm

क्या है खबर?

अभिनेता कार्तिक आर्यन को पिछली बार फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। आने वाले समय में कार्तिक एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे और अब उनके खाते से एक और बड़ी फिल्म जुड़ गई है। कार्तिक ने अपनी अगली फिल्म के लिए पहली बार निर्देशक शिमित अमीन से हाथ मिलाया है, जिन्हें 'चक दे इंडिया', 'अब तक छप्पन' और 'रॉकेट सिंह' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।