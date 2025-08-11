कार्तिक आर्यन के खाते से जुड़ी एक और फिल्म, 'चक दे इंडिया' के निर्देशक से मिलाया हाथ
क्या है खबर?
अभिनेता कार्तिक आर्यन को पिछली बार फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। आने वाले समय में कार्तिक एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे और अब उनके खाते से एक और बड़ी फिल्म जुड़ गई है। कार्तिक ने अपनी अगली फिल्म के लिए पहली बार निर्देशक शिमित अमीन से हाथ मिलाया है, जिन्हें 'चक दे इंडिया', 'अब तक छप्पन' और 'रॉकेट सिंह' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
रिपोर्ट
कार्तिक को पसंद आ गई फिल्म की कहानी
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, कार्तिक पहली बार शिमित के साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम 'कैप्टन इंडिया' रखा गया है। दोनों इस फिल्म के लिए पिछले कुछ समय से बातचीत कर रहे थे। फिल्म की कहानी लिखकर तैयार है। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल के मध्य में शुरू हो जाएगी और यह फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। कार्तिक को फिल्म की कहानी पसंद आ गई है और वह इसे लेकर काफी उत्साहित हैं।
फिल्म
एयरफोर्स पायलट का किरदार निभाएंगे कार्तिक
'कैप्टन इंडिया' में कार्तिक एक एयरफोर्स पायलट की भूमिका निभा रहे हैं और इसकी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बता दें कि कार्तिक इन दिनों फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान समीर विद्वांस ने संभाली है, वहीं करण जौहर इसके निर्माता हैं। इसके अलावा कार्तिक के पास फिल्म 'नागजिला' भी है। वह अनुराग बसु की आगामी रोमांटिक फिल्म में भी नजर आएंगे।