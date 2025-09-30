'बालिका वधू' की 'आनंदी' उर्फ अविका गौर ने रचाई शादी, दूल्हा-दुल्हन का वीडियाे वायरल

छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री अविका गौर पिछले कुछ समय से अपनी शादी को लेकर चर्चा में थीं। उनकी मेहंदी और हल्दी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं और अब 'बालिका वधू' की आनंदी ने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शादी कर ली है। दोनों 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं और खास बात ये है कि उनकी शादी नेशनल टेलीविजन पर हुई है।

शादी 'पति पत्नी और पंगा' में एक-दूजे के हुए अविका-मिलिंद अविका और मिलिंद ने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की है। दोनों इस शो का हिस्सा हैं। उनकी शादी की सारी रस्में भी शो में ही हुई थीं और अब इसी शो में आविका मिस से मिसेज बन गई हैं। शादी के बाद दोनों ने पैपराजी को आकर खूब पोज दिए। आविका और मिलिंद ने हाथ जोड़कर तस्वीरें खिंचवाईं, वहीं मिलिंद ने अविका को गोद में भी उठाया। उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

मेहंदी अंबानी परिवार की पसंदीदा मेहंदी आर्टिस्ट ने रचाई अविका को मेहंदी बता दें कि अविका के हाथों पर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागडा ने लगाई थी। वीना सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ही दीपिका पादुकोण को शादी की मेहंदी रचाई थी। अंबानी परिवार की शादी के समारोह में भी वीना ने ही मेहंदी लगाई। अविका की शादी में मेहंदी लगाने वो खासतौर से अमेरिका से आईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर लिखा था, 'आज मैंने 'बालिका वधु' की लाडो अविका गौर को मेहंदी लगाई। मेरे जीवन का गर्वभरा पल।'

लव स्टोरी अविका-मिलिंद की लव स्टोरी अविका और मिलिंद साल 2020 से रिलेशनशिप में थे। उनकी मुलाकात हैदराबाद में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जहां अविका को पहली नजर में ही मिलिंद से प्यार हो गया था। उधर मिलिंद ने थोड़ा वक्त लिया। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और 2025 में दोनों ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सगाई का ऐलान कर दिया। 28 साल की अविका को 'बालिका वधू' से पहचान मिली थी। इस शो ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था।