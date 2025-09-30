'बालिका वधू' की 'आनंदी' उर्फ अविका गौर ने रचाई शादी, दूल्हा-दुल्हन का वीडियाे वायरल
क्या है खबर?
छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री अविका गौर पिछले कुछ समय से अपनी शादी को लेकर चर्चा में थीं। उनकी मेहंदी और हल्दी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं और अब 'बालिका वधू' की आनंदी ने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शादी कर ली है। दोनों 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं और खास बात ये है कि उनकी शादी नेशनल टेलीविजन पर हुई है।
शादी
'पति पत्नी और पंगा' में एक-दूजे के हुए अविका-मिलिंद
अविका और मिलिंद ने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की है। दोनों इस शो का हिस्सा हैं। उनकी शादी की सारी रस्में भी शो में ही हुई थीं और अब इसी शो में आविका मिस से मिसेज बन गई हैं। शादी के बाद दोनों ने पैपराजी को आकर खूब पोज दिए। आविका और मिलिंद ने हाथ जोड़कर तस्वीरें खिंचवाईं, वहीं मिलिंद ने अविका को गोद में भी उठाया। उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियाे
Avika Gor and Milind lit up hearts as they made their very first appearance after their wedding, radiating love and togetherness. 💍✨❤️#AvikaGor #MilindChandwani #AvikaMilind #WeddingGlow #NewBeginnings #SBBXtra #SaasBahuAurBetiyaan #SBB pic.twitter.com/rWv80gudYe— SBB-Aajtak (@ATSBB) September 30, 2025
मेहंदी
अंबानी परिवार की पसंदीदा मेहंदी आर्टिस्ट ने रचाई अविका को मेहंदी
बता दें कि अविका के हाथों पर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागडा ने लगाई थी। वीना सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ही दीपिका पादुकोण को शादी की मेहंदी रचाई थी। अंबानी परिवार की शादी के समारोह में भी वीना ने ही मेहंदी लगाई। अविका की शादी में मेहंदी लगाने वो खासतौर से अमेरिका से आईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर लिखा था, 'आज मैंने 'बालिका वधु' की लाडो अविका गौर को मेहंदी लगाई। मेरे जीवन का गर्वभरा पल।'
लव स्टोरी
अविका-मिलिंद की लव स्टोरी
अविका और मिलिंद साल 2020 से रिलेशनशिप में थे। उनकी मुलाकात हैदराबाद में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जहां अविका को पहली नजर में ही मिलिंद से प्यार हो गया था। उधर मिलिंद ने थोड़ा वक्त लिया। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और 2025 में दोनों ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सगाई का ऐलान कर दिया। 28 साल की अविका को 'बालिका वधू' से पहचान मिली थी। इस शो ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था।
परिचय
अविका गौर के पति मिलिंद चंदवानी कौन हैं?
बात करें मिलिंद की तो वो 34 सान के हैं। मिलिंद सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वो NGO कैंप डायरीज के संस्थापक हैं। मिलिंद ने IIM अहमदाबाद से MBA किया था, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंफोसिस से की, जहां उन्होंने बतौर IT प्रोफेशनल के रूप में काम किया। मिलिंद साल 2019 में 'MTV रोडीज रियल हीरोज' में बतौर प्रतियोगी नजर आए थे और इसी शो से उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी।