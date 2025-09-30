IMDb पर छाए शाहरुख खान, आमिर खान की '3 इडियट्स' ने दुनियाभर में बनाया ये रिकॉर्ड

इंटरनेट मूवी डाटाबेस (IMDb) ने पिछले 25 वर्षों में सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है। 1 जनवरी, 2000 से 31 अगस्त, 2025 के बीच हर साल रिलीज हुई शीर्ष 5 भारतीय फिल्मों को इस सूची में शामिल किया गया, जिन्हें उनके अब तक के पेज व्यूज के आधार पर रैकिंग दी गई है। इस खास रिपोर्ट में पिछले 25 सालों में आईं 130 फिल्में शामिल हैं, जिसमें शाहरुख खान सबसे ज्यादा फिल्मों के साथ सबसे ऊपर हैं।

उपलब्धि शाहरुख 7 फिल्मों के साथ पहले पायदान पर IMDb के मुताबिक, पिछले 25 सालों की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शाहरुख की 'मोहब्बतें' से लेकर 'कभी खुशी कभी गम', 'देवदास', 'कल हो ना हो', 'वीर जारा', 'रब ने बना दी जोड़ी' और 'माय नेम इज खान' जैसी 7 फिल्में शामिल हैं। 2023 में रिलीज हुईं सभी भारतीय फिल्मों रणबीर कपूर की 'एनिमल', साल 2024 में अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' और साल 2025 में आई फिल्म 'सैयारा' को साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म बताया गया है।

रिकॉर्ड 21वीं सदी की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म IMDb ने भारतीय सिनेमा में अपने 25 वर्षों का जश्न मनाते हुए जो विशेष रिपोर्ट जारी की है, उसमें साल 2000 से 2025 तक के सबसे बड़े ट्रेंड, सबसे ज्यादा खोजे गए सितारे और चर्चित फिल्मों का विश्लेषण भी किया गया है। रिपोर्ट में 21वीं सदी की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म के बारे में भी बताया गया है। इस सूची में शीर्ष पर है आमिर खान की '3 इडियट्स', जो दुनियाभर के दर्शकों की सबसे पसंदीदा फिल्म बन गई है।

जानकारी '3 इडियट्स' को मिले 100 में से 100 अंक रिपोर्ट में वैश्विक IMDb पेज व्यू और भारत के बाहर के दर्शकों के प्रतिशत के आधार पर एक ग्राफ तैयार किया गया, जिसमें '3 इडियट्स' को 100 में से 100 अंक मिले हैं, जो इसे अब तक की सबसे लोकप्रिय वैश्विक भारतीय फिल्म बनाता है।