बॉक्स ऑफिस: 5 दिन में चित्त हुआ 'बाहुबली', परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' भी पस्त

बीते 31 अक्टूबर को जहां प्रभास और एसएस राजामौली की जोड़ी वाली फिल्म 'बाहुबली द एपिक' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, वहीं परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' दर्शकों के बीच आई। दोनों फिल्मों की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। वीकेंड में जहां 'बाहुबली द एपिक' ने शानदार कमाई की, वहीं सोमवार आते ही इसकी कमाई धम्म से गिर गई थी। अब दोनों फिल्मों की रिलीज के 5वें दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं।

कारोबार गिरती जा रही 'बाहुबली द एपिक' की कमाई फिल्म 'बाहुबली द एपिक' को रिलीज हुए अब 5 दिन हो चुके हैं। शुरुआती दिनों में इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींचा जरूर, लेकिन अब इसके कारोबार में गिरावट आने लगी है। सोमवार को जहां फिल्म ने करीब 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की, वहीं सैकनिल्क के मुताबिक मंगलवार को ये आंकड़ा घटकर 1.65 करोड़ पर आ गया। कुल मिलाकर अब तक फिल्म ने लगभग 27.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो उम्मीद के मुकाबले काफी कम है।

रफ्तार 5 दिन में पस्त हो गया 'बाहुबली' ब्‍लॉकबस्‍टर 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को जोड़कर बनाई गई 'बाहुबली द एपिक' करीब 3 घंटे 45 मिनट लंबी है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इसे सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसे बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया गया था। यहां तक कि फिल्म के आखिर में 120 करोड़ रुपये के बजट वाली एक एनिमेटेड कहानी, जिसका टाइटल 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' है, उसका ऐलान भी किया गया था। हालांकि, महज 5 दिन में फिल्म अपनी रफ्तार खोती नजर आ रही है।

द ताज स्टोरी 'द ताज स्टोरी' 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई दूसरी ओर परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' ने 1 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला था। रविवार की वजह से फिल्म के कारोबार में बढ़त दर्ज हुई। तीसरे दिन फिल्म ने सबसे ज्यादा 2.75 करोड़ रुपये की कमाई की, वहीं चौथे दिन इसने 1.06 करोड़ रुपये कमाए। 5वें दिन 1.35 करोड़ रुपये इसके खाते में गए। अब तक फिल्म की कुल कमाई 8.16 करोड़ के आसपास पहुंची है, जबकि फिल्म का बजट करीब 25-30 करोड़ बताया गया है।