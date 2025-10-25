अगले महीने नवंबर में आएगा मनोरंजन का तगड़ा डोज, सिनेमाघरों में रिलीज होंगी ये फिल्में

नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी ये फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 08:33 am Oct 25, 202508:33 am

क्या है खबर?

दिवाली 2025 के त्योहार पर 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज हुईं जो सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। अगले महीने नवंबर में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। अजय देवगन, रितेश देशमुख और धनुष समेत कई सितारों की फिल्में नवंबर, 2025 में सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने आ रही हैं। ये फिल्में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिल की भरपूर डोज देने का वादा करती हैं। आइए जानते हैं कि सूची में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं।