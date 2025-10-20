दिवाली पर मनोरंजन का तगड़ा इंतजाम, 'थामा' समेत ये फिल्में मचाएंगी सिनेमाघरों और OTT पर कोहराम

दिवाली में दर्शकों के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इस मौके पर कुछ ऐसी फिल्में और वेब सीरीज दर्शकों के बीच आ रही हैं, जिनका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। एक ओर जहां हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' लेकर आयुष्मान खुराना सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं, वहीं अमेजन प्राइम वीडियो से लेकर जियो हॉटस्टार और ZEE5 तक पर दर्शकों को एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट मिलने वाला है।

#2 'एक दीवाने की दीवानियत' 'सनम तेरी कसम' वाले अभिनेता हर्षवर्धन राणे पिछले कुछ समय से फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हर्षवर्धन के साथ इस फिल्म में अभिनेत्री सोनम बाजवा नजर आएंगी। पहले ये फिल्म इस साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली थी। बाद में इसकी रिलीज बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई। बॉक्स ऑफिस पर खूनी प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म की सीधी टक्कर 'थामा' से होगी।

#3 'बागी 4' साजिद नाडियाडवाला की टाइगर श्रॉफ अभिनीत 'बागी 4' को भले ही सिनेमाघरों में दर्शक नसीब नहीं हुए, लेकिन टाइगर ने खूब वाहवाही लूटी थी। उधर सोनम बाजवा और हरनाज संधू ने भी बढ़िया काम किया था। अब जो दर्शक इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का सिनेमाघरों में देखने से चूक गए, वो 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर इसका मजा ले सकते हैं। फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई थी।