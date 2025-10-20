दिवाली पर मनोरंजन का तगड़ा इंतजाम, 'थामा' समेत ये फिल्में मचाएंगी सिनेमाघरों और OTT पर कोहराम
क्या है खबर?
दिवाली में दर्शकों के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इस मौके पर कुछ ऐसी फिल्में और वेब सीरीज दर्शकों के बीच आ रही हैं, जिनका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। एक ओर जहां हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' लेकर आयुष्मान खुराना सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं, वहीं अमेजन प्राइम वीडियो से लेकर जियो हॉटस्टार और ZEE5 तक पर दर्शकों को एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट मिलने वाला है।
#1
'थामा'
शुरुआत करते हैं 'स्त्री' वाले दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा से, जिसका ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया था। इस फिल्म के जरिए पहली बार अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दर्शकों के बीच आ रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इसका हिस्सा हैं। शानदार हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने 'थामा' का निर्देशन किया है। फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।
#2
'एक दीवाने की दीवानियत'
'सनम तेरी कसम' वाले अभिनेता हर्षवर्धन राणे पिछले कुछ समय से फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हर्षवर्धन के साथ इस फिल्म में अभिनेत्री सोनम बाजवा नजर आएंगी। पहले ये फिल्म इस साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली थी। बाद में इसकी रिलीज बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई। बॉक्स ऑफिस पर खूनी प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म की सीधी टक्कर 'थामा' से होगी।
#3
'बागी 4'
साजिद नाडियाडवाला की टाइगर श्रॉफ अभिनीत 'बागी 4' को भले ही सिनेमाघरों में दर्शक नसीब नहीं हुए, लेकिन टाइगर ने खूब वाहवाही लूटी थी। उधर सोनम बाजवा और हरनाज संधू ने भी बढ़िया काम किया था। अब जो दर्शक इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का सिनेमाघरों में देखने से चूक गए, वो 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर इसका मजा ले सकते हैं। फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई थी।
#4 और #5
'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' और 'भागवत: चैप्टर 1- राक्षस'
मलयालम फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' जबरदस्त कमाई करके इस साल की बेहतरीन फिल्मों में शुमार हो चुकी है। इसने 300 करोड़ रुपये कमाए थे और ये कारनामा करने वाली 'लोकाह' पहली मलयालम फिल्म बनी। इसमें कल्याणी प्रियदर्शन ने लीड रोल किया है। ये पिक्चर दर्शक जियो हॉटस्टार पर 20 अक्टूबर से देख पाएंगे। उधर अरशद वारसी और जितेंद्र की मुख्य भूमिका वाली रोमांच से भरपूर फिल्म 'भागवत: चैप्टर 1- राक्षस' 17 अक्टूबर को ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली है।