आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' के ट्रेलर को लेकर आया अपडेट, देखिए नया पोस्टर 

ट्रेलर

आयुष्मान खुराना को मिला श्रद्धा कपूर का साथ

'थामा' का ट्रेलर 26 सितंबर को शाम 5 बजे मुंबई के बांद्रा फोर्ट में एक कार्यक्रम में रिलीज किया जाएगा। खास बात यह है कि फिल्म का ट्रेलर श्रद्धा कपूर लॉन्च करने वाली हैं। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'स्त्री आएगी और THAMMAKE वाली न्यूज लाएगी। थामा के ट्रेलर की गिनती शुरू, सिर्फ एक दिन है बाकी।' 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखेंगे। यह फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।