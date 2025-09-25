LOADING...
समीर वानखेड़े ने शाहरुख पर ठोका मुकदमा, मांगे 2 करोड़; बेटे आर्यन ने ली थी चुटकी 
शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े

लेखन नेहा शर्मा
Sep 25, 2025
03:30 pm
क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' चर्चा का विषय बनी हुई है। सीरीज में जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा, वो थी आर्यन की पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े पर ली गई चुटकी, जिन्होंने उन्हें साल 2021 में एक ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। अब समीर ने शाहरुख और गौरी खान पर सीरीज के जरिए उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

मामला

समीर ने छवि खराब करने के लिए मांगा 2 करोड़ रुपये का मुआवजा

समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में एक मानहानि का केस दायर किया है। इसमें उन्होंने शाहरुख और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। उनकी ओर से कहा गया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का एक सीन झूठा, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला है और इसके जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

सीन

सीन में ऐसा था क्या?

सीरीज के उस सीन के मुताबिक, एक पार्टी में पूरा बॉलीवुड है। तभी वहां समीर से मिलता-जुलता एक किरदार पहुंच जाता है, जो खुद को NCG का हिस्सा बताता है। वो गाड़ी से उतरकर सीधे एक ऐसे आदमी के पास जाता है, जो खुलेआम नशा करता है। वो उसे गिरफ्तार करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही आदमी कहता है कि वो बॉलीवुड से नहीं है, वो उसे छोड़कर साथ ही खड़े बॉलीवुड एक्टर को गिरफ्तार कर लेता है।

खिंचाई

खूब चर्चा में रहा ये सीन

सीरीज के उस सीन में समीर वानखेड़े से प्रेरित किरदार जिस आदमी को पकड़ता है, उसने ड्रग्स नहीं लिए थे, बल्कि सिर्फ शराब पी थी। हालांकि, समीर वानखेड़े जैसा किरदार उसे ये कहकर गिरफ्तार करता है कि वो एक नशे करने वाले इंसान के साथ खड़ा है, इसलिए वो गलत है। आर्यन ने जिस तरह से समीर को रोस्ट किया था, उस पर कई लोगों ने खूब मीम्स बनाए थे और सोशल मीडिया पर ये सीन जमकर वायरल हुआ था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वो सीन

आरोप

ड्रग-विरोधी एजेंसियों को नकारात्मक रूप से पेश करती है सीरीज-दावा 

समीर का आरोप है कि उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। आधिकारिक बयान में समीर ने दावा किया कि ये सीरीज ड्रग-विरोधी एजेंसियों को भ्रामक और नकारात्मक रूप से पेश करती है, जिससे जनता में इनके प्रति विश्वास कम हो सकता है। समीर ने अपनी याचिका में दावा किया कि इस सीरीज को उनकी छवि और प्रतिष्ठा को पक्षपाती ढंग से जानबूझकर बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है।

जानकारी

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बारे में

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर आई थी। लक्ष्य लालवानी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसे मजबूती देने का बड़ा श्रेय रणवीर सिंह, इमरान हाशमी, आमिर खान, शाहरुख, एसएस राजामौली, सलमान खान और बादशाह जैसे दिग्गजों के कैमियो को भी जाता है।