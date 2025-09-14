आयुष्मान खुराना की 28 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म, क्लाइमैक्स सीन ने छुड़ाए थे अभिनेता के पसीने

आयुष्मान खुराना की गिनती बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में होती है, जिन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लीक से हटकर फिल्में करने वाले आयुष्मान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वह न सिर्फ शानदार अभिनेता, बल्कि एक बेहतरीन गायक और शानदार होस्ट भी है। वो कविताएं लिखने में भी माहिर हैं। आयुष्मान 41 साल के हो गए हैं। आइए उनकी उस फिल्म के बारे में जानें, जिसके क्लाइमैक्स ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे।

बकेब आते ही दिल में उतर गई थी 'दम लगाके हईशा' आयुष्मान की इस फिल्म का नाम है 'दम लगाके हईशा'। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी और आते ही इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था, वहीं फिल्म की कहानी ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। आज से 10 साल पहले आई इस फिल्म में आयुष्मान के साथ अभिनेत्री भूमि पेडनेकर नजर आई थीं। खास बात ये है कि इसी फिल्म के जरिए उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था।

चयन 100 लड़कियों में से चुनी गईं भूमि कमाल की बात है कि 100 लड़कियों का ऑडिशन लेकर इसके लिए भूमि काे फाइनल किया गया था। ये पहली फिल्म थी, जब स्क्रीन पर किसी मोटी अभिनेत्री को देख लोग गदगद हो उठे। आमतौर पर बॉलीवुड में हीरोइनों को लेकर एक धारणा बनी हुई है। उस धारणा के मुताबिक जो अच्छी काया वाली सुंदर नारी हो, वो ही हीरोइन होती है, लेकिन इस फिल्म से भूमि ने सारे मिथक तोड़ डाले और पहली ही फिल्म से छा गईं।

क्लाइमैक्स सीन फिल्म के क्लाइमैक्स ने कर दी थी आयुष्मान की हालत खराब फिल्म के लिए भूमि ने अपना वजन बढ़ाकर 94 किलो कर लिया था, जबकि आयुष्मान 68 किलो के थे। क्लाइमैक्स सीन में आयुष्मान को भूमि को उठाना था और दौड़ लगानी थी, जो उनके लिए टेढ़ी खीर था। भूमि का वजन बेहद ज्यादा था। यहां तक कि आयुष्मान के बॉडी डबल भी उन्हें नहीं उठा पा रहे थे। सिर्फ इस सीन को फिल्माने के लिए आयुष्मान ने 2 महीने तक अपने ट्रेनर को पीठ पर बैठाकर रोजाना दौड़ लगाई थी।