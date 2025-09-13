श्रद्धा कपूर करियर में पहली बार निभाएंगी इतना चुनौतीपूर्ण किरदार, 'छावा' वाले लगा रहे बड़ा दांव

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर पिछली बर फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आई थीं और उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए थे। अब श्रद्धा बड़ी सूझ-बूझ से आगे बढ़ रही हैं और बड़े पर्दे पर फिर धमाल मचाने वाली हैं। दरअसल, श्रद्धा पर पैसे लगाने वाले हैं 'छावा' बनाने वाले निर्माता दिनेश विजान , जिनकी फिल्म 'स्त्री 2' और 'स्त्री' में पहले ही श्रद्धा अपन मौजूदगी से दिल जीत चुकी हैं।

किरदार मराठी मुलगी बन पर्दे पर छा जाने को तैयार श्रद्धा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रद्धा इस फिल्म में महाराष्ट्र की एक मशहूर लावणी नृत्यांगना का किरदार निभाने वाली हैं। खास बात ये है कि इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ही कर रहे हैं, जिन्होंने 'छावा' के निर्देशन की कमान संभाली थी और उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। श्रद्धा महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्साहित हैं।

कहानी 'छावा' के बाद पर्दे पर फिर मराठा संस्कृति का जश्न मनाएंगे लक्ष्मण उतेकर चर्चा है कि ये फिल्म एक मशहूर मराठी उपन्यास पर आधारित है। श्रद्धा ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये उनकी अब तक की सबसे चुनोतीपूर्ण भूमिका होगी, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। खुद श्रद्धा भी इसके लिए कमर कस चुकी हैं। 'छावा'के बाद ये लक्ष्मण की दूसरी फिल्म है, जो मराठा संस्कृति का बड़े स्तर पर जश्न मनाती है।

शूटिंग कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग और कब रिलीज होगी? इस फिल्म की शूटिंग नवबंर, 2025 में शुरू होगी और साल 2026 के अंत तक यह सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म में न सिर्फ बॉलीवुड, बल्कि मराठी सिनेमा के भी कई नामचीन चेहरे देखने को मिलेंगे। श्रद्धा फिल्म में एक नृत्यांगना की भूमिका के साथ इंसाफ करने के लिए कई डांस वर्कशॉप में शामिल होने वाली हैं। श्रद्धा की ये भले ही लक्ष्मण के साथ पहली फिल्म हो, लेकिन दिनेश विजान के साथ उनकी पहले से ही काफी अच्छी दोस्ती है।