'आवारापन 2' से लेकर 'रोमियो' तक, दिशा पाटनी की ये फिल्में कतार में 

दिशा पाटनी का नाम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। दिशा अपने करियर में कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहीं और अब वह हॉलीवुड में भी अपना सिक्का आजमाने जा रही हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि दिशा के खाते से इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' जुड़ गई है। आइए दिशा की आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों पर एक नजर डालते हैं।

#1 'आवारापन 2' शुरुआत करते हैं 'आवारापन 2' से। इस फिल्म के हीरो इमरान हाशमी हैं। इसमें उनकी जोड़ी दिशा के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। दि दिशा फिल्म में इमरान की प्रेमिका का किरदार निभाने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल सितंबर में शुरू होगी। यह फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मोहित सूरी ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है।

#2 'रोमियो' दिशा के पास फिल्म 'रोमियो' भी है, जिसके निर्देशन की कमान विशाल भारद्वाज ने संभाली है। दिशा फिल्म में शाहिद कपूर के साथ 2 खास गानों पर थिरकती नजर आएंगी। फिल्म में उनका जोरदार कैमियो होने वाला है। फिल्म में शाहिद की जोड़ी तृप्ति डिमरी के साथ बनी है। यह दोनों के बीच पहला सहयोग है। 'रोमियो' इस साल 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है।

#3 'वेलकम टू द जंगल' कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'वेलकम' का तीसरा भाग 'वेलकम 3' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे है। जब से 'वेलकम टू द जंगल' का ऐलान हुआ है, इसे लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। दिशा के अलावा इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव और शारिब हाशमी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। दलेर मेहंदी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी इसका हिस्सा हैं।