'लव इन वियतनाम' रिव्यू: अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी की फिल्म देख क्या बोली जनता?

शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की फिल्म ' लव इन वियतनाम ' की राह दर्शक लंबे समय से देख रहे थे। यह फिल्म आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वियतनाम की लोकप्रिय अभिनेत्री खा नगन भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में मोहब्बत और जुदाई की कहानी दिखाई गई है। फिल्म की कहानी लोगों को आकर्षित कर रही है। आइए जानें राहत शाह काजमी के निर्देशन में बनी फिल्म देखकर जनता ने क्या कहा।

कहानी फिल्म में दिखाई गई मोहब्बत और जुदाई की कहानी कुछ लोग इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'जेन-Z और देसी फिल्म प्रेमियों के लिए के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म। आपकी पसंदीदा देसी पंजाबी, प्रेम, ब्रेकअप, थ्रिलर और पारिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म।' एक लिखते हैं, 'बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म में मोहब्बत और जुदाई की कहानी दिखाई गई है। एक बार जरूर देख सकते हैं।'

रिव्यू अवनीत और शांतनु की हो रही तारीफ अवनीत और शांतनु ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। उनकी अदाकारी के लोग मुरीद हो गए हैं। एक ने लिखा, 'फिल्म खूबसूरत है। शांतनु के काम ने दिल जीत लिया है। रोमांस और भावनाओं का अच्छा संतुलन है। कहानी और अच्छी हो सकती थी। कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से खींचे गए हैं। फिल्म देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना।' एक ने लिखा, 'कहानी ठीक-ठाक है, न बुरी और न ही असाधारण। कलाकारों ने अच्छा काम किया है।'

निर्देशन निर्देशक के बारे में क्या बोले लोग? एक यूजर ने कहा कि निर्देशक और बेहतर कर सकते थे, वहीं एक ने कहा कि वह फिल्म के किरदारों की गहराई में नहीं उतर सके। एक लिखते हैं, ' नगन का अभिनय कुछ खास नहीं है। पूरी तरह से एक बोरिंग और रोमांटिक फिल्म। शांतनु का काम भी ठीक-ठाक ही है, लेकिन कुछ खास नहीं। स्क्रिप्ट पर पैसा क्यों बर्बाद करते हैं?' एक ने लिखा, ' शांतनु की फिल्म और बेहतर हो सकती थी। एक बार देख सकते हो।'