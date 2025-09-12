मनोज बाजपेयी की पिछली 5 फिल्माें का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल?

मनोज बाजपेयी काफी समय से फिल्म 'जुगनुमा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके निर्देशन की कमान राम रेड्डी ने संभाली है। आखिरकार उनकी यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को अंग्रेजी में 'द फैबल' के नाम से रिलीज किया गया है। इस फिल्म की समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। आइए इसी कड़ी में हम आपको मनोज की सिनेमाघरों में आईं पिछली 5 फिल्मों और बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं।

#1 'भैया जी' मनोज की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'भैया जी' ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। यह फिल्म 24 मई, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें जोया हुसैन और सुविंदर विक्की जैसे कलाकार भी नजर आए। अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। 'भैया जी' ने दुनियाभर में 9.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं।

#2 'जोरम' मनोज की फिल्म 'जोरम' 8 दिसंबर, 2023 को रिलीज हुई थी। देवाशीष मखीजा के निर्देशन में बनी इस थ्रिलर फिल्म की कहानी लोगों की खूब पसंद आई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। यह फिल्म टिकट खिड़की पर 1 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई। इस फिल्म ने केवल 40 लाख रुपये कमाए थे। इस फिल्म में मोहम्मद जीशान और अय्यूब ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#3 'सूरज पे मंगल भारी' मनोज की फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी' को 15 नवंबर, 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी इस व्यंग्य कॉमेडी फिल्म में दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार भी नजर आए थे। 25 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी' ने दुनियाभर में 4.7 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। यह फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है।