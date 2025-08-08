'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख का ऐलान (तस्वीर: एक्स/@taran_adarsh)

फिल्म 'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा, सामने आया पोस्टर

लेखन दीक्षा शर्मा 05:11 pm Aug 08, 202505:11 pm

क्या है खबर?

शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। वियतनाम की जानी-मानी अभिनेत्री खा नगन भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म को भारत और वियतनाम के सहयोग से बनाया गया है। यह पहला मौका है, जब इन दोनों देश के मनोरंजन जगत ने एक फीचर फिल्म का निर्माण किया है। अब 'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है।