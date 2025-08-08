फिल्म 'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा, सामने आया पोस्टर

LOADING...
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 08, 2025
05:11 pm
क्या है खबर?

शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। वियतनाम की जानी-मानी अभिनेत्री खा नगन भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म को भारत और वियतनाम के सहयोग से बनाया गया है। यह पहला मौका है, जब इन दोनों देश के मनोरंजन जगत ने एक फीचर फिल्म का निर्माण किया है। अब 'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है।

'लव इन वियतनाम' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी कहानी किताब 'मैडोना इन ए फर कोट' पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान राहत शाह काजमी ने संभाली है। फिल्म में राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर और फरीदा जलाल जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'लव इन वियतनाम' का पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें अवनीत, शांतनु और नगन की झलक दिख रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग वियतनाम में ही हुई है।

