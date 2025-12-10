'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर अवधि का खुलासा, लोग बोले- मार्वल तहलका मचाने वाला है
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। यह फिल्म खाली हाथ नहीं आ रही है, बल्कि 'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर भी साथ ला रही है। भले ही 'एवेंजर्स डूम्सडे' की रिलीज में काफी समय है, लेकिन निर्माता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्रशंसकों का उत्साह कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। इस बीच एक और खुलासा हो गया है, जो 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर से जुड़ा है।
अवधि
एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर अवधि पर खुलासा हो गया
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दक्षिण कोरिया के मीडिया रेटिंग बोर्ड ने 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर की अवधि 1 मिनट 25 सेकंड बताई है। यह बोर्ड एक आधिकारिक सेवा है जिसका इस्तेमाल फिल्म की रिलीज से पहले ट्रेलर को पंजीकृत करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में आगे बताया है कि निर्माताओं ने 'एवेंजर्स डूम्सडे' की टीजर अवधि अन्य डिज्नी फिल्मों के ट्रेलर के मुकाबले लंबा रखा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
GUYS WAKE UP THEY JUST ADDED THE OFFICIAL RUN TIME FOR THE TRAILER— ִ (@drdoomarchive) December 9, 2025
THIS IS NOT A DRILL🚨 https://t.co/uSqQjbTacs pic.twitter.com/FJW9alGI4c
प्रतिक्रिया
टीजर अवधि पर आई लोगों की प्रतिक्रिया
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर को UA प्रमाणपत्र मिला है। उधर, टीजर की अवधि का खुलासा होने के बाद लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अगर ये ट्रेलर वाकई 1:25 मिनट का है, तो मार्वल हर सेकंड का भरपूर इस्तेमाल करेगा।' एक अन्य ने लिखा, 'मार्वल 2018 के बाद पहली बार इंटरनेट पर तहलका मचाने वाला है।' 'एवेंजर्स डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।