'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर अवधि का खुलासा, लोग बोले- मार्वल तहलका मचाने वाला है

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दक्षिण कोरिया के मीडिया रेटिंग बोर्ड ने 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर की अवधि 1 मिनट 25 सेकंड बताई है। यह बोर्ड एक आधिकारिक सेवा है जिसका इस्तेमाल फिल्म की रिलीज से पहले ट्रेलर को पंजीकृत करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में आगे बताया है कि निर्माताओं ने 'एवेंजर्स डूम्सडे' की टीजर अवधि अन्य डिज्नी फिल्मों के ट्रेलर के मुकाबले लंबा रखा है।

GUYS WAKE UP THEY JUST ADDED THE OFFICIAL RUN TIME FOR THE TRAILER THIS IS NOT A DRILL🚨 https://t.co/uSqQjbTacs pic.twitter.com/FJW9alGI4c

टीजर अवधि पर आई लोगों की प्रतिक्रिया

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर को UA प्रमाणपत्र मिला है। उधर, टीजर की अवधि का खुलासा होने के बाद लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अगर ये ट्रेलर वाकई 1:25 मिनट का है, तो मार्वल हर सेकंड का भरपूर इस्तेमाल करेगा।' एक अन्य ने लिखा, 'मार्वल 2018 के बाद पहली बार इंटरनेट पर तहलका मचाने वाला है।' 'एवेंजर्स डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।