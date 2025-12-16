एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर ऑनलाइन लीक

'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर रिलीज से पहले हुआ लीक, निर्माताओं की मेहनत पर फिरा पानी

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Dec 16, 202510:37 am

क्या है खबर?

मार्वल की पॉपुलर फ्रैंचाइजी की अगली किस्त 'एवेंजर्स डूम्सडे' का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। निर्माताओं ने फिल्म के टीजर रिलीज के लिए शानदार योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर पानी फिर गया। दरअसल, 19 दिसंबर को रिलीज हो रही 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ में, 'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर आना था। इससे पहले ही टीजर के 4 में से 3 क्लिप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं।