'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर रिलीज से पहले हुआ लीक, निर्माताओं की मेहनत पर फिरा पानी
मार्वल की पॉपुलर फ्रैंचाइजी की अगली किस्त 'एवेंजर्स डूम्सडे' का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। निर्माताओं ने फिल्म के टीजर रिलीज के लिए शानदार योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर पानी फिर गया। दरअसल, 19 दिसंबर को रिलीज हो रही 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ में, 'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर आना था। इससे पहले ही टीजर के 4 में से 3 क्लिप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं।
ई-टाइम्स के मुताबिक, निर्माता 'एवेंजर्स डूम्सडे' के 4 टीजर को 19 दिसंबर से एक हफ्ते तक सिनेमाघरों में दिखाने वाले थे। रिकॉर्ड किए गए इन 4 टीजरों में से 3 सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। लीक हुए क्लिप ने मार्वल प्रशंसकों को सोशल मीडिया पर दीवाना बना दिया है। बताया जाता है कि स्टूडियो ने कथित तौर पर एंटी-पायरेसी चेतावनी के साथ आए क्लिप को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका।
Did anyone get it in HD? pic.twitter.com/8dAEbD4UFn— MarvelStudiosSpoiler (@Spoiler_marveel) December 15, 2025
रिपोर्ट के मुताबिक, टीजर में क्रिस इवांस एक बार फिर स्टीव रोजर्स के किरदार में नजर आए हैं, जिससे कैप्टन अमेरिका की वापसी का संकेत मिलता है। हालांकि, मार्वल ने अभी तक पुष्टि नहीं की है और अभिनेता ने फिल्म का हिस्सा बनने से हर बार मना किया है। क्लिप में अभिनेता को गुप्त सूट उतारकर एक पिता के रूप में तैयार होते हुए देखा जा सकता है। 'एवेंजर्स डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।