'एवेंजर्स डूम्सडे' के निर्माताओं ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज के लिए बनाई ये खास योजना

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
11:43 am
क्या है खबर?

मार्वल की फिल्मों के शौकीनों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी की अगली किस्त 'एवेंजर्स डूम्सडे' लोगों के बीच जल्द लौटने को तैयार है। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज करने के लिए एक खास योजना बनाई है। जाहिर है कि MCU की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, 'एवेंजर्स डूम्सडे' को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सेट से फोटो लीक होने के बाद यह उत्साह और बढ़ गया था।

ट्रेलर

इस फिल्म के साथ रिलीज किया जाएगा ट्रेलर

'एवेंजर्स डूम्सडे' का पहला ट्रेलर, जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ जारी किया जाएगा। यह फिल्म 18 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मार्वल स्टूडियोज और उसकी मूल कंपनी 'द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने सोच-समझकर इस योजना को तैयार किया है। निर्माताओं का मकसद अभी से लोगों में फिल्म के प्रति उत्साह बढ़ाना है, जो 'अवतार' जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के साथ फायदेमंद साबित होगा। 'एवेंजर्स डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को रिलीज की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट

