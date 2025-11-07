'एवेंजर्स डूम्सडे' के निर्माताओं ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज के लिए बनाई ये खास योजना

ट्रेलर

इस फिल्म के साथ रिलीज किया जाएगा ट्रेलर

'एवेंजर्स डूम्सडे' का पहला ट्रेलर, जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ जारी किया जाएगा। यह फिल्म 18 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मार्वल स्टूडियोज और उसकी मूल कंपनी 'द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने सोच-समझकर इस योजना को तैयार किया है। निर्माताओं का मकसद अभी से लोगों में फिल्म के प्रति उत्साह बढ़ाना है, जो 'अवतार' जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के साथ फायदेमंद साबित होगा। 'एवेंजर्स डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को रिलीज की जाएगी।