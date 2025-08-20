आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का टीजर जारी, लक्ष्य लालवानी का दिखा धांसू अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 06:51 pm Aug 20, 202506:51 pm

क्या है खबर?

जब से वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यह सीरीज इसलिए खास है, क्योंकि इसके निर्देशन की कमान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने संभाली है। इस सीरीज के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। बीते दिनों 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक सामने आई थी, वहीं अब निर्माताओं ने सीरीज का टीजर जारी कर दिया है।