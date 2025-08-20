आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का टीजर जारी, लक्ष्य लालवानी का दिखा धांसू अवतार
क्या है खबर?
जब से वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यह सीरीज इसलिए खास है, क्योंकि इसके निर्देशन की कमान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने संभाली है। इस सीरीज के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। बीते दिनों 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक सामने आई थी, वहीं अब निर्माताओं ने सीरीज का टीजर जारी कर दिया है।
प्रीव्यू
टीजर में दिखी इन सितारों की झलक
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं। टीजर में जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। इस सीरीज में उनकी जोड़ी पहली बार सहर बंबा के साथ बनी है। राघव जुयाल, बॉबी देओल, मनोज पहवा और मोना सिंह जैसे कलाकार भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस टीजर में सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह की भी छोटी से झलक दिख रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Bohot hard. Aur bohot heart bhi ❤️🔥🎬— Netflix India (@NetflixIndia) August 20, 2025
Watch The Ba***ds of Bollywood, out 18 September, only on Netflix.#TheBadsOfBollywoodOnNetflix pic.twitter.com/BelJPtCt99
तारीख
जानिए कब और कहां देख पाएंगे सीरीज?
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। इस सीरीज का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा। इसके प्रोडक्शन का काम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान की मां और शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने संभाला है। सीरीज में दिखाया जाएगा कि जब मायानगरी मुंबई में लोग आते हैं तो उनके साथ क्या-क्या होता है। इसका ऐलान पिछले साल नवंबर में लॉस एंजिल्स में हुए एक नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान हुआ था।