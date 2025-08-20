सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने किया अपनी 100वीं फिल्म का ऐलान, जानिए कौन करेगा निर्देशन 

ऐलान

'किंग 100' है नागार्जुन की फिल्म का नाम

जगपति बाबू के होस्टिंग वाले जी5 के चैट शो 'जयम्मु निश्चयमु रा' में बातचीत के दौरान नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनकी 100वीं फिल्म के निर्देशन की कमान कार्तिक ने संभाली है। फिल्म का शीर्षक फिलहाल 'किंग 100' है। नागार्जुन ने खुलासा किया कि उनकी आने वाली फिल्म दर्शकों को जबरदस्त एक्शन के साथ-साथ परिवार की भावनाओं से भी जोड़ने वाली है। इतना ही नहीं, अभिनेता ने इस फिल्म की कहानी को बेहतरीन बताया।