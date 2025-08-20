सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने किया अपनी 100वीं फिल्म का ऐलान, जानिए कौन करेगा निर्देशन
क्या है खबर?
सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी इन दिनों एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कुली' में नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी भिड़ंत रजनीकांत से हो रही है। खलनायक की भूमिका में नागार्जुन ने बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया है, वहीं उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 'कुली' की सफलता के बीच अब नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने तमिल सिनेमा के जाने-माने निर्देशक कार्तिक से हाथ मिलाया है।
ऐलान
'किंग 100' है नागार्जुन की फिल्म का नाम
जगपति बाबू के होस्टिंग वाले जी5 के चैट शो 'जयम्मु निश्चयमु रा' में बातचीत के दौरान नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनकी 100वीं फिल्म के निर्देशन की कमान कार्तिक ने संभाली है। फिल्म का शीर्षक फिलहाल 'किंग 100' है। नागार्जुन ने खुलासा किया कि उनकी आने वाली फिल्म दर्शकों को जबरदस्त एक्शन के साथ-साथ परिवार की भावनाओं से भी जोड़ने वाली है। इतना ही नहीं, अभिनेता ने इस फिल्म की कहानी को बेहतरीन बताया।
फिल्म
जल्द शुरू होगी शूटिंग
नागार्जुन ने बताया कि इस फिल्म की तैयारी पिछले 6-7 महीनों से चल रही है। कार्तिक ने उन्हें एक साल पहले फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी, जो उन्हें तुरंत पसंद आ गई। इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। 'किंग 100' में नागार्जुन का एकदर अलग अवतार देखने को मिलेगा। फिल्म में वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा निर्माताओं की तरफ से जल्द की जाएगी।