'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा की कास्टिंग पर बड़ा खुलासा, इस दिन से शुरू होगी फिल्म
क्या है खबर?
'सैयारा' से रातों-रात मशहूर हुईं अभिनेत्री अनीत पड्डा अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उन्हें मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' में देखा जाएगा। भले आधिकारिक तौर पर आगामी फिल्म से उनका पोस्टर जारी न हुआ हो, लेकिन फिल्म निर्माता अमर कौशिक ने खुद उनके नाम की पुष्टि कर दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि 'शक्ति शालिनी' में अनीत की कास्टिंग कैसे फाइनल हुई। आइए जानें कि उन्होंने क्या कहा है।
बयान
सैयारा देखने के बाद अभिनेत्री हुईं फाइनल
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में फिल्म निर्माता अमर से जब अनीत की कास्टिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब हमें लगा कि हमें एक युवा कलाकार की जरूरत है। उसी दौरान, हमने उनकी फिल्म सैयारा देखी और महसूस किया कि वह उस किरदार के लिए बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहानी सुनी और फिल्म में शामिल हो गईं।" उन्होंने बताया कि 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू होगी।
रिलीज
निर्देशन पर कही ये बात
अमर से जब पूछा गया कि 'शक्ति शालिनी' का निर्देशन वह करेंगे या आदित्य सरपोतदार, जिन्होंने 'मुंज्या' और 'थामा' का निर्देशन भी किया था ? इस पर उन्होंने कहा, "हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं और अभी तक फैसला नहीं किया है।" मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को अगले साल 24 दिसंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा। फिलहाल आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही है।