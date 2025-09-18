'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिव्यू: कैसी है आर्यन खान की पहली सीरीज? जनता ने सुनाया फैसला 

LOADING...
लोगों को कैसी लगी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'? (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 18, 2025
06:18 pm
क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पिछले काफी समय से चर्चा में है। यह सीरीज आखिरकार 18 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस सीरीज के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं और इसमें उनकी सहर बंबा के साथ बनी है। इसमें बॉबी देओल और राघव जुयाल भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर एक्स पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

रिव्यू

लोगों को पसंद आ गई आर्यन की सीरीज

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिखाया गया है कि जब मायानगरी मुंबई में लोग आते हैं तो उनके साथ क्या-क्या होता है। सीरीज में तमाम सितारों की अदाकारी की तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखना शुरू किया और यह मजेदार है। आर्यन भाई क्या बना दिया। लक्ष्य सपुरस्टार हैं।' एक लिखते हैं, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड का पहला एपिसोड देखा। मैं इस सीरीज का दीवाना हो गया हूं। यह बहुत दिलचस्प लग रही है।'

ट्विटर पोस्ट

लोगों ने लक्ष्य को बताया सुपरस्टार

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

प्रतिक्रिया

बॉलीवुड में राज करने आए आर्यन

एक्स पर लोग फिल्म की भर-भरके तारीफ कर रहे हैं। एक लिखते हैं, 'अभी पहला एपिसोड खत्म किया है। मुझे लगता है कि आर्यन बॉलीवुड में राज करने आ गए हैं। यह बोल्ड, मजेदार, आकर्षक और रोमांचक है। कुछ ऐसा जो बॉलीवुड में काफी समय से गायब था। बाकी एपिसोड देखने का बेसब्री से इंतजार है।' दूसरे ने लिखा, 'मस्त सीरीज है। मैंने अभी पहला एपिसोड देखा है और यह बहुत मजेदार लग रही है।'

निर्देशक

इमरान हाशमी ने किया कैमियो

सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर आर्यन की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'बैट्स ऑफ बॉलीवुड का पहला एपिसोड पूरा हो गया। आर्यन खान यार तुमने कमाल कर दिया। लेखन धारदार है, पटकथा बेहद आकर्षक है और हास्य भी लाजवाब है। अंत तो "ड्रग्स को ना कहो" जैसा है। स्पॉइलर अलर्ट: समीर वानखेड़े का कैमियो। पूरा पैसा वसूल।' इस सीरीज में इमरान हाशमी ने मेहमान की भूमिका निभाई है और इसमें उनकी खूब तारीफ हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

आर्यन की तारीफ कर रहे लोग

सीरीज

सीरीज में दिखी इन सितारों की झलक

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रोडक्शन का काम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान की मां और शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने संभाला है। इस सीरीज में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी, रणवीर और करण जौहर की भी झलक दिख रही है। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की कहानी आर्यन ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर लिखी है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।